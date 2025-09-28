TakvimBölümler

Ekonomik Takvim

Ülkeler

S&P Global Fransa Hizmet Satın Alma Yöneticileri Endeksi (PMI) (S&P Global France Services Purchasing Managers Index (PMI))

Ülke:
Fransa
EUR, Euro
Kaynak:
S&P Global
Sektör:
İş
Orta N/D 49.7
49.8
Son açıklama Önem derecesi Açıklanan Beklenti
Önceki
Sonraki açıklama Açıklanan Beklenti
Önceki
  • Genel bakış
  • Grafik
  • Geçmiş
  • Widget

Markit Hizmetler PMI, söz konusu ayda Fransa'daki özel hizmet sektörü şirketlerindeki faaliyet seviyesini yansıtır. Gösterge hesaplaması, hizmet sektörü özel şirketlerinin temsilcilerinin katıldığı bir ankete dayanmaktadır. Anket; nakliye şirketleri, finans kuruluşları, bilişim şirketleri, otel ve restoran işletmeleri, telekomünikasyon sağlayıcıları vb. ni kapsar. Anket; siparişlerin sayısını, yapılan işin hacmini, sektördeki istihdam ve fiyat eğilimlerini dikkate almaktadır. Endeks, hizmet sektöründe iş yapma koşullarını yansıtmaktadır. 50'nin üzerindeki değerler euro fiyatlarını olumlu yönde etkileyebilir.

Son değerler:

açıklanan veri

beklenti

"S&P Global Fransa Hizmet Satın Alma Yöneticileri Endeksi (PMI) (S&P Global France Services Purchasing Managers Index (PMI))" makroekonomik göstergesinin tüm mevcut geçmişinin grafiği. Kesikli çizgi belirtilen tarihler için ekonomik göstergenin beklenti değerlerini gösterir.

Açıklanan değerin tahmin edilenden önemli ölçüde sapması, Forex piyasasında ulusal paranın kısa vadede güçlenmesine veya zayıflamasına neden olabilir. Ulusal (yerel) ekonominin kritik durumunun yaklaşımını işaret eden göstergelerin eşik değerleri özel bir yere sahiptir.

Tarih (GMT)
Referans
Açıklanan
Beklenti
Önceki
Eyl 2025 başlangıç
N/D
49.7
49.8
Ağu 2025
49.8
49.7
49.7
Ağu 2025 başlangıç
49.7
47.6
48.5
Tem 2025
48.5
49.7
49.7
Tem 2025 başlangıç
49.7
47.5
50.0
Haz 2025
50.0
48.7
48.7
Haz 2025 başlangıç
48.7
47.2
48.9
May 2025
48.9
47.4
47.4
May 2025 başlangıç
47.4
48.1
47.3
Nis 2025
47.3
46.8
46.8
Nis 2025 başlangıç
46.8
48.4
47.9
Mar 2025
47.9
46.6
46.6
Mar 2025 başlangıç
46.6
43.7
45.3
Şub 2025
45.3
44.5
44.5
Şub 2025 başlangıç
44.5
49.3
48.2
Oca 2025
48.2
48.9
48.9
Oca 2025 başlangıç
48.9
47.8
47.5
Ara 2024
47.5
48.2
48.2
Ara 2024 başlangıç
48.2
48.7
45.9
Kas 2024
45.9
45.7
45.7
Kas 2024 başlangıç
45.7
50.7
48.1
Eki 2024
48.1
48.3
48.3
Eki 2024 başlangıç
48.3
46.8
49.6
Eyl 2024
49.6
48.3
48.3
Eyl 2024 başlangıç
48.3
53.2
55.0
Ağu 2024
55.0
55.0
55.0
Ağu 2024 başlangıç
55.0
48.8
50.1
Tem 2024
50.1
50.7
50.7
Tem 2024 başlangıç
50.7
47.3
48.8
Haz 2024
48.8
48.8
48.8
Haz 2024 başlangıç
48.8
49.1
48.9
May 2024
48.9
49.4
49.4
May 2024 başlangıç
49.4
50.9
51.3
Nis 2024
51.3
50.5
50.5
Nis 2024 başlangıç
50.5
48.1
48.3
Mar 2024
48.3
47.8
47.8
Mar 2024 başlangıç
47.8
47.2
48.4
Şub 2024
48.4
48.0
48.0
Şub 2024 başlangıç
48.0
44.9
45.4
Oca 2024
45.4
45.0
45.0
Oca 2024 başlangıç
45.0
45.3
45.7
Ara 2023
45.7
44.3
44.3
Ara 2023 başlangıç
44.3
45.7
45.4
Kas 2023
45.4
45.3
45.3
Kas 2023 başlangıç
45.3
44.4
45.2
Eki 2023
45.2
46.1
46.1
Eki 2023 başlangıç
46.1
42.7
44.4
Eyl 2023
44.4
43.9
43.9
Eyl 2023 başlangıç
43.9
46.3
46.0
Ağu 2023
46.0
46.7
46.7
1234567
Raporu dışa aktar

Web siteniz için ekonomik takvim widget'ı

Kendi ekonomik olaylar takviminizi oluşturun. Bunu yapmak için, sadece boyutunu ve görüntüleme periyodunu belirtin. Bu widget'ı web sitelerinizde serbestçe kullanabilirsiniz. Karşılığında, sağlanan kodu değiştirmeden kullanmanızı rica ediyoruz.

Takvim verileri olduğu gibi sağlanır. Ekonomik haberlerin yayınlanma sıklığı ve zamanlaması ile ekonomik parametrelerin değerleri bilgimiz olmadan değişebilir. Sağlanan bilgileri kullanabilirsiniz, ancak Takvim verilerine dayanarak ticari kararlar alma ile ilgili tüm riskleri kabul edersiniz.

WordPress web siteleri için resmi eklenti kullanın

WordPress web siteleri için resmi eklenti kullanın

İndir
MQL5 Algo Trading Community
Widget tipi
Dil
Renk teması
Tarih biçimi
Boyut
×
Görüntüleme bilgisi
Varsayılan takvim periyodu
Kod