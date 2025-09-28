Ekonomik Takvim
S&P Global Fransa Hizmet Satın Alma Yöneticileri Endeksi (PMI) (S&P Global France Services Purchasing Managers Index (PMI))
|Orta
|N/D
|49.7
|
49.8
|Son açıklama
|Önem derecesi
|Açıklanan
|Beklenti
|
Önceki
|Sonraki açıklama
|Açıklanan
|Beklenti
|
Önceki
Markit Hizmetler PMI, söz konusu ayda Fransa'daki özel hizmet sektörü şirketlerindeki faaliyet seviyesini yansıtır. Gösterge hesaplaması, hizmet sektörü özel şirketlerinin temsilcilerinin katıldığı bir ankete dayanmaktadır. Anket; nakliye şirketleri, finans kuruluşları, bilişim şirketleri, otel ve restoran işletmeleri, telekomünikasyon sağlayıcıları vb. ni kapsar. Anket; siparişlerin sayısını, yapılan işin hacmini, sektördeki istihdam ve fiyat eğilimlerini dikkate almaktadır. Endeks, hizmet sektöründe iş yapma koşullarını yansıtmaktadır. 50'nin üzerindeki değerler euro fiyatlarını olumlu yönde etkileyebilir.
Son değerler:
açıklanan veri
beklenti
"S&P Global Fransa Hizmet Satın Alma Yöneticileri Endeksi (PMI) (S&P Global France Services Purchasing Managers Index (PMI))" makroekonomik göstergesinin tüm mevcut geçmişinin grafiği. Kesikli çizgi belirtilen tarihler için ekonomik göstergenin beklenti değerlerini gösterir.
Açıklanan değerin tahmin edilenden önemli ölçüde sapması, Forex piyasasında ulusal paranın kısa vadede güçlenmesine veya zayıflamasına neden olabilir. Ulusal (yerel) ekonominin kritik durumunun yaklaşımını işaret eden göstergelerin eşik değerleri özel bir yere sahiptir.
