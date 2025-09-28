TakvimBölümler

Fransa İş Ortamı (France Business Climate)

Fransa
EUR, Euro
Ulusal İstatistik ve Ekonomik Çalışmalar Enstitüsü (National Institute of Statistics and Economic Studies)
İş
Düşük 96 96
97
Önceki
96
96
Önceki
İş Ortamı, üretim sektöründeki talep ve üretim miktarları sağlaması dahil faaliyet trendlerinde ilişkin erken veriler sağlayan aylık bir ankettir. Gösterge, hem Fransa'da hem de Avrupa Birliği'nde kısa vadeli bir iş görünümü amacıyla kullanılmaktadır. Beklenenden daha yüksek bir değer euro fiyatları için olumlu olarak görülür.

"Fransa İş Ortamı (France Business Climate)" makroekonomik göstergesinin tüm mevcut geçmişinin grafiği. Kesikli çizgi belirtilen tarihler için ekonomik göstergenin beklenti değerlerini gösterir.

Açıklanan değerin tahmin edilenden önemli ölçüde sapması, Forex piyasasında ulusal paranın kısa vadede güçlenmesine veya zayıflamasına neden olabilir. Ulusal (yerel) ekonominin kritik durumunun yaklaşımını işaret eden göstergelerin eşik değerleri özel bir yere sahiptir.

Tarih (GMT)
Referans
Açıklanan
Beklenti
Önceki
Eyl 2025
96
96
97
Ağu 2025
96
97
96
Tem 2025
96
97
97
Haz 2025
96
97
97
May 2025
97
97
100
Nis 2025
99
96
96
Mar 2025
96
96
97
Şub 2025
97
96
96
Oca 2025
95
98
97
Ara 2024
97
96
97
Kas 2024
97
96
93
Eki 2024
92
98
99
Eyl 2024
99
97
99
Ağu 2024
99
97
95
Tem 2024
95
99
99
Haz 2024
99
100
99
May 2024
99
99
100
Nis 2024
100
100
103
Mar 2024
102
98
101
Şub 2024
100
98
98
Oca 2024
99
98
99
Ara 2023
100
98
99
Kas 2023
99
98
99
Eki 2023
98
97
99
Eyl 2023
99
98
97
Ağu 2023
96
100
101
Tem 2023
100
100
100
Haz 2023
101
100
99
May 2023
99
102
101
Nis 2023
101
104
104
Mar 2023
104
103
105
Şub 2023
104
102
103
Oca 2023
103
101
102
Ara 2022
101
102
101
Kas 2022
101
102
103
Eki 2022
103
103
102
Eyl 2022
102
105
103
Ağu 2022
104
107
106
Tem 2022
106
107
108
Haz 2022
108
107
106
May 2022
106
107
108
Nis 2022
108
109
107
Mar 2022
106
112
112
Şub 2022
112
112
113
Oca 2022
112
110
110
Ara 2021
111
108
110
Kas 2021
109
106
107
Eki 2021
107
108
107
Eyl 2021
106
110
110
Ağu 2021
110
109
109
1234
