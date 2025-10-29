TakvimBölümler

Fransa İşsizlik Oranı (France Unemployment Rate)

Ülke:
Fransa
EUR, Euro
Kaynak:
Ulusal İstatistik ve Ekonomik Çalışmalar Enstitüsü (National Institute of Statistics and Economic Studies)
Sektör:
İş Gücü
Düşük 7.5% 7.3%
7.5%
Son açıklama Önem derecesi Açıklanan Beklenti
Önceki
7.4%
7.5%
Sonraki açıklama Açıklanan Beklenti
Önceki
İşsizlik Oranı, Fransa'nın toplam iş gücüne ilişkin olarak işsizlerin sayısındaki çeyreklik değişimi yüzde olarak yansıtır. İşsizlik büyümesi, iş gücü piyasasında bir düşüşün göstergesidir. Bu nedenle, daha yüksek değerler euro fiyatları için olumsuz olarak görülmektedir.

Son değerler:

açıklanan veri

beklenti

"Fransa İşsizlik Oranı (France Unemployment Rate)" makroekonomik göstergesinin tüm mevcut geçmişinin grafiği. Kesikli çizgi belirtilen tarihler için ekonomik göstergenin beklenti değerlerini gösterir.

Açıklanan değerin tahmin edilenden önemli ölçüde sapması, Forex piyasasında ulusal paranın kısa vadede güçlenmesine veya zayıflamasına neden olabilir. Ulusal (yerel) ekonominin kritik durumunun yaklaşımını işaret eden göstergelerin eşik değerleri özel bir yere sahiptir.

Tarih (GMT)
Referans
Açıklanan
Beklenti
Önceki
2 Q 2025
7.5%
7.3%
7.5%
1 Q 2025
7.4%
7.3%
7.3%
4 Q 2024
7.3%
6.9%
7.4%
3 Q 2024
7.4%
7.1%
7.3%
2 Q 2024
7.3%
7.1%
7.5%
1 Q 2024
7.5%
7.3%
7.5%
4 Q 2023
7.5%
7.0%
7.5%
3 Q 2023
7.4%
7.1%
7.2%
2 Q 2023
7.2%
7.2%
7.1%
1 Q 2023
7.1%
7.3%
7.1%
4 Q 2022
7.2%
7.3%
7.3%
3 Q 2022
7.3%
7.2%
7.4%
2 Q 2022
7.4%
7.3%
7.3%
1 Q 2022
7.3%
7.4%
7.4%
4 Q 2021
7.4%
7.9%
8.0%
3 Q 2021
8.1%
7.6%
8.0%
2 Q 2021
8.0%
7.7%
8.1%
1 Q 2021
8.1%
7.5%
8.0%
4 Q 2020
8.0%
8.6%
9.1%
3 Q 2020
9.0%
7.4%
7.1%
2 Q 2020
7.1%
7.8%
7.8%
1 Q 2020
7.8%
8.3%
8.1%
4 Q 2019
8.1%
8.3%
8.5%
3 Q 2019
8.6%
8.3%
8.5%
2 Q 2019
8.5%
8.5%
8.7%
1 Q 2019
8.7%
9.0%
8.8%
4 Q 2018
8.8%
8.8%
9.1%
3 Q 2018
9.1%
9.1%
2 Q 2018
9.1%
9.2%
1 Q 2018
9.2%
9.0%
4 Q 2017
8.9%
9.6%
3 Q 2017
9.7%
9.5%
2 Q 2017
9.5%
9.6%
1 Q 2017
9.6%
10.0%
4 Q 2016
10.0%
10.1%
3 Q 2016
10.0%
9.9%
2 Q 2016
9.9%
10.2%
1 Q 2016
10.2%
10.2%
4 Q 2015
10.3%
10.4%
3 Q 2015
10.6%
10.3%
2 Q 2015
10.3%
10.3%
1 Q 2015
10.3%
10.4%
4 Q 2014
10.4%
10.4%
3 Q 2014
10.3%
10.2%
2 Q 2014
10.1%
10.1%
1 Q 2014
10.1%
10.2%
4 Q 2013
10.1%
10.9%
3 Q 2013
10.9%
10.9%
2 Q 2013
10.8%
10.8%
1 Q 2013
10.8%
10.6%
