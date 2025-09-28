TakvimBölümler

Fransa Tüketici Güven Endeksi (France Consumer Confidence Index)

Ülke:
Fransa
EUR, Euro
Kaynak:
Ulusal İstatistik ve Ekonomik Çalışmalar Enstitüsü (National Institute of Statistics and Economic Studies)
Sektör:
Tüketici
Düşük 87 84
87
Son açıklama Önem derecesi Açıklanan Beklenti
Önceki
91
87
Sonraki açıklama Açıklanan Beklenti
Önceki
Tüketici Güven Endeksi (CCI), bireylerin ekonomik faaliyetle ilgili görüşünü yansıtır. Endeks, tüketicinin şu sorulara ilişkin fikrini içeren, hanehalkının aylık anketine dayanılarak hesaplanmaktadır: Fransa'daki genel ekonomik durum, katılımcıların kendi mali durumu ve tasarruf ve harcama açısından yönelimleri. Anket katılımcıları önceki on iki aydaki eğilimlerin bir değerlendirmesini ve önümüzdeki on iki ay için bir bakış açısı sağlar. Fransa ekonomisinin kısa vadeli görünümü, Tüketici Güven Endeksi'ne göre ölçülebilir.

Son değerler:

açıklanan veri

beklenti

"Fransa Tüketici Güven Endeksi (France Consumer Confidence Index)" makroekonomik göstergesinin tüm mevcut geçmişinin grafiği. Kesikli çizgi belirtilen tarihler için ekonomik göstergenin beklenti değerlerini gösterir.

Açıklanan değerin tahmin edilenden önemli ölçüde sapması, Forex piyasasında ulusal paranın kısa vadede güçlenmesine veya zayıflamasına neden olabilir. Ulusal (yerel) ekonominin kritik durumunun yaklaşımını işaret eden göstergelerin eşik değerleri özel bir yere sahiptir.

Tarih (GMT)
Referans
Açıklanan
Beklenti
Önceki
Eyl 2025
87
84
87
Ağu 2025
87
91
88
Tem 2025
89
87
88
Haz 2025
88
87
88
May 2025
88
91
91
Nis 2025
92
93
92
Mar 2025
92
91
93
Şub 2025
93
94
92
Oca 2025
92
88
89
Ara 2024
89
89
90
Kas 2024
90
94
93
Eki 2024
94
96
95
Eyl 2024
95
93
93
Ağu 2024
92
93
91
Tem 2024
91
88
90
Haz 2024
89
89
90
May 2024
90
91
90
Nis 2024
90
93
91
Mar 2024
91
89
90
Şub 2024
89
93
91
Oca 2024
91
88
89
Ara 2023
89
84
88
Kas 2023
87
81
84
Eki 2023
84
81
83
Eyl 2023
83
82
85
Ağu 2023
85
82
85
Tem 2023
85
83
85
Haz 2023
85
84
83
May 2023
83
85
83
Nis 2023
83
84
82
Mar 2023
81
84
82
Şub 2023
82
83
83
Oca 2023
80
84
81
Ara 2022
82
83
83
Kas 2022
83
82
82
Eki 2022
82
80
79
Eyl 2022
79
81
82
Ağu 2022
82
80
80
Tem 2022
80
80
82
Haz 2022
82
83
85
May 2022
86
86
87
Nis 2022
88
93
90
Mar 2022
91
99
97
Şub 2022
98
100
99
Oca 2022
99
100
100
Ara 2021
100
100
98
Kas 2021
99
100
99
Eki 2021
99
101
101
Eyl 2021
102
101
99
Ağu 2021
99
102
100
