Ekonomik Takvim
Fransa İhracat Hacmi (Aylık) (France Exports m/m)
|Düşük
|€52.117 B
|
€50.810 B
|Son açıklama
|Önem derecesi
|Açıklanan
|Beklenti
|
Önceki
|
€52.117 B
|Sonraki açıklama
|Açıklanan
|Beklenti
|
Önceki
Fransa İhracatları, söz konusu ayda, ülkeden ihraç edilen malların değerini yansıtır. Fransa'nın dış ticaret faaliyetinin ve Fransız üreticilerin mallarına ülke dışarısında olan talebin değerlendirilmesinde ihracatla ilgili bilgiler kullanılmaktadır. Beklenenden daha yüksek bir değer euro fiyatları için olumlu olarak görülür.
Son değerler:
açıklanan veri
"Fransa İhracat Hacmi (Aylık) (France Exports m/m)" makroekonomik göstergesinin tüm mevcut geçmişinin grafiği.
