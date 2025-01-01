DokümantasyonBölümler
Zaman-serisi sınıfları

Bu bölüm, zaman-serileri sınıflarıyla çalışmanın teknik detaylarını ve MQL5 Standart Kütüphanesinin ilgili kısımları için açıklamalar içermektedir.

Sınıf

Açıklama

CiSpread

Spread (alış satış farkı) serisinin geçmiş verilerine erişim sağlar

CiTime

Geçmiş çubukların açılış zamanı verilerine erişim sağlar

CiTickVolume

Geçmiş çubukların tik hacmi verilerine erişim sağlar

CiRealVolume

Geçmiş çubukların işlem hacmi verilerine erişim sağlar

CiOpen

Geçmiş çubukların açılış fiyatı verilerine erişim sağlar

CiHigh

Geçmiş çubukların yüksek fiyat verilerine erişim sağlar

CiLow

Geçmiş çubukların düşük fiyat verilerine erişim sağlar

CiClose

Geçmiş çubukların kapanış fiyatı verilerine erişim sağlar