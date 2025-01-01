MQL5 ReferansıStandart KütüphaneGöstergeler Zaman-serisi sınıfları
Zaman-serisi sınıfları
Bu bölüm, zaman-serileri sınıflarıyla çalışmanın teknik detaylarını ve MQL5 Standart Kütüphanesinin ilgili kısımları için açıklamalar içermektedir.
|
Sınıf
|
Açıklama
|
Spread (alış satış farkı) serisinin geçmiş verilerine erişim sağlar
|
Geçmiş çubukların açılış zamanı verilerine erişim sağlar
|
Geçmiş çubukların tik hacmi verilerine erişim sağlar
|
Geçmiş çubukların işlem hacmi verilerine erişim sağlar
|
Geçmiş çubukların açılış fiyatı verilerine erişim sağlar
|
Geçmiş çubukların yüksek fiyat verilerine erişim sağlar
|
Geçmiş çubukların düşük fiyat verilerine erişim sağlar
|
Geçmiş çubukların kapanış fiyatı verilerine erişim sağlar