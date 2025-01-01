DokümantasyonBölümler
MQL5 ReferansıStandart KütüphaneJenerik Data KoleksiyonlarıArrayReverse<T> 

ArrayReverse

Tek boyutlu bir dizideki öğelerin sırasını değiştirir.

template<typename T>
bool ArrayReverse(
   T&         array[],         // kaynak dizin
   const int  start_index,     // başlangıç indeksi
   const int  count            // öğelerin sayısı
   );

Parametreler

&array[]

[out]  Kaynak dizin.

start_index

[in]  Başlangıç indeksi.

count

[in]  İşleme katılan dizi öğelerinin sayısı.

Dönen Değer

Başarılı olduğunda true, aksi halde false döndürür.