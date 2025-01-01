DokümantasyonBölümler
MQL5 ReferansıStandart KütüphaneJenerik Data KoleksiyonlarıCHashMap<TKey,TValue> 

CHashMap<TKey, TValue>

CHashMap<TKey, TValue>, IMap<TKey, TValue> arayüzünü uygulayan jenerik bir sınıftır.

Tanım

CHashMap <TKey, TValue> sınıfı, dinamik hash tablosunun bir uygulamasıdır; veriler, sıralı olmayan anahtar/değer çiftleri biçiminde, anahtar tekliği gereksinimini dikkate alarak depolanır. Bu sınıf, anahtar/değer çifti aramak ve silmek için anahtara bir değer girmek, diğer bir anahtar/değer çifti aramak ve bunlara erişmek gibi bir hash tablo ile çalışmak için temel yöntemler sağlar.

Deklarasyon

   template<typename TKey, typename TValue>
   class CHashMap : public IMap<TKey, TValue>

Başlık

   #include <Generic\HashMap.mqh>

Inheritance Hiyerarşisi

  ICollection

      IMap

          CHashMap

Sınıf Metodları

Metot

Tanım

Add

Hash tabloya bir anahtar/değer çifti ekler

Count

Hash tablodaki öğe sayısını döndürür

Comparer

Hash tabloyu düzenlemek için kullanılan IEqualityComparer<T> arabirimine işaretçi döndürür

Contains

Hash tabloya belirtilen anahtar/değer çifti içerilip içermediğini belirler

ContainsKey

Hash tablosunun belirtilen anahtarla anahtar/değer çiftini içerip içermediğini belirler.

ContainsValue

CHashMap<TKey, TValue>, IMap<TKey, TValue> arabirimini uygulayan jenerik bir sınıftır

CopyTo

Belirtilen dizinden başlayarak, hash tablosundaki tüm anahtar/değer çiftlerini belirtilen dizilere kopyalar

Clear

Hash tablodaki tüm öğeleri kaldırır

Remove

Anahtar/değer çiftinin ilk örneğini hash tablosundan kaldırır.

TryGetValue

Hash tablosundan belirtilen anahtarla bir öğeyi alır

TrySetValue

Belirtilen anahtarda hash tablosundan bir anahtar/değer çifti değerini değiştirir
Add