CHashMap<TKey, TValue>
CHashMap<TKey, TValue>, IMap<TKey, TValue> arayüzünü uygulayan jenerik bir sınıftır.
Tanım
CHashMap <TKey, TValue> sınıfı, dinamik hash tablosunun bir uygulamasıdır; veriler, sıralı olmayan anahtar/değer çiftleri biçiminde, anahtar tekliği gereksinimini dikkate alarak depolanır. Bu sınıf, anahtar/değer çifti aramak ve silmek için anahtara bir değer girmek, diğer bir anahtar/değer çifti aramak ve bunlara erişmek gibi bir hash tablo ile çalışmak için temel yöntemler sağlar.
Deklarasyon
template<typename TKey, typename TValue>
Başlık
#include <Generic\HashMap.mqh>
Inheritance Hiyerarşisi
CHashMap
Sınıf Metodları
Metot
Tanım
Hash tabloya bir anahtar/değer çifti ekler
Hash tablodaki öğe sayısını döndürür
Hash tabloyu düzenlemek için kullanılan IEqualityComparer<T> arabirimine işaretçi döndürür
Hash tabloya belirtilen anahtar/değer çifti içerilip içermediğini belirler
Hash tablosunun belirtilen anahtarla anahtar/değer çiftini içerip içermediğini belirler.
Belirtilen dizinden başlayarak, hash tablosundaki tüm anahtar/değer çiftlerini belirtilen dizilere kopyalar
Hash tablodaki tüm öğeleri kaldırır
Anahtar/değer çiftinin ilk örneğini hash tablosundan kaldırır.
Hash tablosundan belirtilen anahtarla bir öğeyi alır
Belirtilen anahtarda hash tablosundan bir anahtar/değer çifti değerini değiştirir