CHashMap<TKey, TValue>

CHashMap<TKey, TValue>, IMap<TKey, TValue> arayüzünü uygulayan jenerik bir sınıftır.

Tanım

CHashMap <TKey, TValue> sınıfı, dinamik hash tablosunun bir uygulamasıdır; veriler, sıralı olmayan anahtar/değer çiftleri biçiminde, anahtar tekliği gereksinimini dikkate alarak depolanır. Bu sınıf, anahtar/değer çifti aramak ve silmek için anahtara bir değer girmek, diğer bir anahtar/değer çifti aramak ve bunlara erişmek gibi bir hash tablo ile çalışmak için temel yöntemler sağlar.

Deklarasyon

template<typename TKey, typename TValue>

class CHashMap : public IMap<TKey, TValue>

Başlık

#include <Generic\HashMap.mqh>

Inheritance Hiyerarşisi ICollection IMap CHashMap

Sınıf Metodları