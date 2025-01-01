DokümantasyonBölümler
IList<T> genel veri listelerini uygulamak için bir arabirimdir.

Tanım

IList<T> arabirimi, indeksdeki bir öğeye erişmek, öğeleri aramak ve silmek, sıralama ve diğerlerini bulmak için listelerle çalışmak için temel yöntemleri tanımlar.

Deklarasyon

   template<typename T>
   interface IList : public ICollection<T>

Başlık

   #include <Generic\Interfaces\IList.mqh>

Inheritance Hiyerarşisi

  ICollection

      IListe

Direct descendants

CArrayList

Sınıf Metodları

Metot

Tanım

TryGetValue

Belirtilen indekste bir liste öğesi alır

TrySetValue

Belirtilen indekste listeden bir değeri değiştirir

Insert

Belirtilen dizinde listeye bir öğe ekler

IndexOf

Listedeki bir değerin ilk ortaya çıkışını arar

LastIndexOf

Bir listede bir değerin son ortaya çıkışını arar

RemoveAt

Belirtilen indeksteki bir liste öğesini kaldırır