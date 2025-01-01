IList<T>
IList<T> genel veri listelerini uygulamak için bir arabirimdir.
Tanım
IList<T> arabirimi, indeksdeki bir öğeye erişmek, öğeleri aramak ve silmek, sıralama ve diğerlerini bulmak için listelerle çalışmak için temel yöntemleri tanımlar.
Deklarasyon
template<typename T>
Başlık
#include <Generic\Interfaces\IList.mqh>
Inheritance Hiyerarşisi
IListe
Direct descendants
Sınıf Metodları
Metot
Tanım
Belirtilen indekste bir liste öğesi alır
Belirtilen indekste listeden bir değeri değiştirir
Belirtilen dizinde listeye bir öğe ekler
Listedeki bir değerin ilk ortaya çıkışını arar
Bir listede bir değerin son ortaya çıkışını arar
Belirtilen indeksteki bir liste öğesini kaldırır