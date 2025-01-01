IList<T>

IList<T> genel veri listelerini uygulamak için bir arabirimdir.

Tanım

IList<T> arabirimi, indeksdeki bir öğeye erişmek, öğeleri aramak ve silmek, sıralama ve diğerlerini bulmak için listelerle çalışmak için temel yöntemleri tanımlar.

Deklarasyon

template<typename T>

interface IList : public ICollection<T>

Başlık

#include <Generic\Interfaces\IList.mqh>

Inheritance Hiyerarşisi ICollection IListe Direct descendants CArrayList

Sınıf Metodları