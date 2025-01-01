ISet<T>

ISet<T>, jenerik veri setlerini uygulamak için bir arabirimdir.

Tanım

ISet arabirimi, kümelerle çalışmak için temel yöntemleri tanımlar; örneğin kümelerin birleşimi ve kesişimi, strict ve strict olmayan alt kümelerin tanımı ve diğerleri.

Deklarasyon

template<typename T>

interface ISet : public ICollection<T>

Başlık

#include <Generic\Interfaces\ISet.mqh>

Inheritance Hiyerarşisi ICollection ISet Direct descendants CHashSet, CSortedSet

Sınıf Metodları