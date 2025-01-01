DokümantasyonBölümler
MQL5 ReferansıStandart KütüphaneJenerik Data KoleksiyonlarıISet<T> 

ISet<T>

ISet<T>, jenerik veri setlerini uygulamak için bir arabirimdir.

Tanım

ISet arabirimi, kümelerle çalışmak için temel yöntemleri tanımlar; örneğin kümelerin birleşimi ve kesişimi, strict ve strict olmayan alt kümelerin tanımı ve diğerleri.

Deklarasyon

   template<typename T>
   interface ISet : public ICollection<T>

Başlık

   #include <Generic\Interfaces\ISet.mqh>

Inheritance Hiyerarşisi

  ICollection

      ISet

Direct descendants

CHashSet, CSortedSet

Sınıf Metodları

Metot

Tanım

ExceptWith

Geçerli koleksiyon ile geçmiş bir koleksiyon (dizi) arasındaki farkı üretir.

IntersectWith

Geçerli koleksiyonun kesişme işlemini ve geçmiş koleksiyonu (dizi) üretir.

SymmetricExceptWith

Geçerli koleksiyon ile geçmiş bir koleksiyon (dizi) arasındaki simetrik farkın işleyişini üretir.

UnionWith

Geçerli koleksiyonun birleşimini ve geçmiş bir koleksiyonu (dizi) üretir.

IsProperSubsetOf

Geçerli kümenin belirtilen koleksiyon veya dizinin uygun bir alt kümesi olup olmadığını belirler.

IsProperSupersetOf

Geçerli kümenin belirtilen koleksiyon veya dizinin uygun üst kümesi olup olmadığını belirler.

IsSubsetOf

Geçerli kümenin belirtilen koleksiyon veya dizinin alt kümesi olup olmadığını belirler.

IsSupersetOf

Geçerli kümenin belirtilen koleksiyon veya dizinin üst kümesi olup olmadığını belirler.

Overlaps

Geçerli kümenin belirtilen koleksiyon veya dizeyle çakışıp çakmadığını belirler.

SetEquals

Geçerli kümenin, belirtilen koleksiyon veya dizinin tüm öğelerini içerip içermediğini belirler.