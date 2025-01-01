- ExceptWith
ISet<T>
ISet<T>, jenerik veri setlerini uygulamak için bir arabirimdir.
Tanım
ISet arabirimi, kümelerle çalışmak için temel yöntemleri tanımlar; örneğin kümelerin birleşimi ve kesişimi, strict ve strict olmayan alt kümelerin tanımı ve diğerleri.
Deklarasyon
|
template<typename T>
Başlık
|
#include <Generic\Interfaces\ISet.mqh>
|
Inheritance Hiyerarşisi
ISet
Direct descendants
Sınıf Metodları
|
Metot
|
Tanım
|
Geçerli koleksiyon ile geçmiş bir koleksiyon (dizi) arasındaki farkı üretir.
|
Geçerli koleksiyonun kesişme işlemini ve geçmiş koleksiyonu (dizi) üretir.
|
Geçerli koleksiyon ile geçmiş bir koleksiyon (dizi) arasındaki simetrik farkın işleyişini üretir.
|
Geçerli koleksiyonun birleşimini ve geçmiş bir koleksiyonu (dizi) üretir.
|
Geçerli kümenin belirtilen koleksiyon veya dizinin uygun bir alt kümesi olup olmadığını belirler.
|
Geçerli kümenin belirtilen koleksiyon veya dizinin uygun üst kümesi olup olmadığını belirler.
|
Geçerli kümenin belirtilen koleksiyon veya dizinin alt kümesi olup olmadığını belirler.
|
Geçerli kümenin belirtilen koleksiyon veya dizinin üst kümesi olup olmadığını belirler.
|
Geçerli kümenin belirtilen koleksiyon veya dizeyle çakışıp çakmadığını belirler.
|
Geçerli kümenin, belirtilen koleksiyon veya dizinin tüm öğelerini içerip içermediğini belirler.