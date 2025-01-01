DokümantasyonBölümler
IComparable<T>

IComparable<T>, birinin diğerinden büyük, küçük veya eşit olup olmadığını bulmak için karşılaştırılabilecek nesneleri uygulamak için kullanılan bir arabirimdir

Tanım

IComparable <T> arabirimi, geçerli nesneyi aynı türün diğer bir nesne ile karşılaştırmak için bir yöntem tanımlar; bu nesnenin temelinde bu nesnelerin koleksiyonu sıralanabilir.

Deklarasyon

   template<typename T>
   interface IComparable : public IEqualityComparable<T>

Başlık

   #include <Generic\Interfaces\IComparable.mqh>

Inheritance Hiyerarşisi

  IEqualityComparable

      IComparable

Direct descendants

CKeyValuePair

Sınıf Metodları

Metot

Tanım

Compare

Belirli değerdeki geçerli nesneyi karşılaştırır