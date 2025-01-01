IComparable<T>

IComparable<T>, birinin diğerinden büyük, küçük veya eşit olup olmadığını bulmak için karşılaştırılabilecek nesneleri uygulamak için kullanılan bir arabirimdir

Tanım

IComparable <T> arabirimi, geçerli nesneyi aynı türün diğer bir nesne ile karşılaştırmak için bir yöntem tanımlar; bu nesnenin temelinde bu nesnelerin koleksiyonu sıralanabilir.

Deklarasyon

template<typename T>

interface IComparable : public IEqualityComparable<T>

Başlık

#include <Generic\Interfaces\IComparable.mqh>

Inheritance Hiyerarşisi IEqualityComparable IComparable Direct descendants CKeyValuePair

Sınıf Metodları