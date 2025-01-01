IComparable<T>
IComparable<T>, birinin diğerinden büyük, küçük veya eşit olup olmadığını bulmak için karşılaştırılabilecek nesneleri uygulamak için kullanılan bir arabirimdir
Tanım
IComparable <T> arabirimi, geçerli nesneyi aynı türün diğer bir nesne ile karşılaştırmak için bir yöntem tanımlar; bu nesnenin temelinde bu nesnelerin koleksiyonu sıralanabilir.
Deklarasyon
|
template<typename T>
Başlık
|
#include <Generic\Interfaces\IComparable.mqh>
|
Inheritance Hiyerarşisi
IComparable
Direct descendants
Sınıf Metodları
|
Metot
|
Tanım
|
Belirli değerdeki geçerli nesneyi karşılaştırır