CDefaultComparer<T>

CDefaultComparer<T> Compare global metoduna dayanan IComparer <T> genel arayüzünü uygulayan bir yardımcı sınıftır.

Tanım

The CDefaultComparer<T> sınıfı, kullanıcı IComparer<T> arabirimini uygulayan başka bir sınıfı örtük olarak kullanmadıkça jenerik data koleksiyonlarında default olarak kullanılır.

Deklarasyon

template<typename T>

class CDefaultComparer : public IComparer<T>

Başlık

#include <Generic\Internal\DefaultComparer.mqh>

Inheritance Hiyerarşisi IComparer CDefaultComparer

Sınıf Metodları