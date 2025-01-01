MQL5 ReferansıStandart KütüphaneJenerik Data KoleksiyonlarıCDefaultComparer<T>
CDefaultComparer<T>
CDefaultComparer<T> Compare global metoduna dayanan IComparer <T> genel arayüzünü uygulayan bir yardımcı sınıftır.
Tanım
The CDefaultComparer<T> sınıfı, kullanıcı IComparer<T> arabirimini uygulayan başka bir sınıfı örtük olarak kullanmadıkça jenerik data koleksiyonlarında default olarak kullanılır.
Deklarasyon
|
template<typename T>
Başlık
|
#include <Generic\Internal\DefaultComparer.mqh>
|
Inheritance Hiyerarşisi
CDefaultComparer
Sınıf Metodları
|
Metot
|
Tanım
|
T tipi iki değeri karşılaştırır.