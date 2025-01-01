DokümantasyonBölümler
CDefaultComparer<T>

CDefaultComparer<T> Compare global metoduna dayanan IComparer <T> genel arayüzünü uygulayan bir yardımcı sınıftır.

Tanım

The CDefaultComparer<T> sınıfı, kullanıcı IComparer<T> arabirimini uygulayan başka bir sınıfı örtük olarak kullanmadıkça jenerik data koleksiyonlarında default olarak kullanılır.

Deklarasyon

   template<typename T>
   class CDefaultComparer : public IComparer<T>

Başlık

   #include <Generic\Internal\DefaultComparer.mqh>

Inheritance Hiyerarşisi

  IComparer

      CDefaultComparer

Sınıf Metodları

Metot

Tanım

Compare

T tipi iki değeri karşılaştırır.