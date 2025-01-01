DokümantasyonBölümler
CKeyValuePair<TKey,TValue> sınıfı bir anahtar/değer çiftini uygular.

Tanım

CKeyValuePair<TKey,TValue> sınıfı anahtar/değer çiftinin anahtar ve değeriyle çalışmak için yöntemler uygular.

Deklarasyon

   template<typename TKey, typename TValue>
   class CKeyValuePair : public IComparable<CKeyValuePair<TKey,TValue>*>

Başlık

   #include <Generic\HashMap.mqh>

Inheritance Hiyerarşisi

  IEqualityComparable

      IComparable

          CKeyValuePair

Sınıf Metodları

Metot

Tanım

Key

Anahtar/değer çiftindeki anahtarını alır ve ayarlar

Value

Anahtar/değer çiftindeki değeri alır ve ayarlar

Clone

Anahtar ve değeri şu ankine eşit olan yeni bir anahtar/değer çifti oluşturur

Compare

Geçerli anahtar/değer çifti ile belirli bir çifti karşılaştırır

Equals

Geçerli anahtar/değer çiftinin ve belirtilen çiftin eşit olup olmadığını kontrol eder

HashCode

Anahtar/değer çiftini baz alarak hash değeri hesaplar
