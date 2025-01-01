MQL5 ReferansıStandart KütüphaneJenerik Data KoleksiyonlarıCKeyValuePair<TKey,TValue>
CKeyValuePair<TKey, TValue>
CKeyValuePair<TKey,TValue> sınıfı bir anahtar/değer çiftini uygular.
Tanım
CKeyValuePair<TKey,TValue> sınıfı anahtar/değer çiftinin anahtar ve değeriyle çalışmak için yöntemler uygular.
Deklarasyon
template<typename TKey, typename TValue>
Başlık
#include <Generic\HashMap.mqh>
Inheritance Hiyerarşisi
CKeyValuePair
Sınıf Metodları
Metot
Tanım
Anahtar/değer çiftindeki anahtarını alır ve ayarlar
Anahtar/değer çiftindeki değeri alır ve ayarlar
Anahtar ve değeri şu ankine eşit olan yeni bir anahtar/değer çifti oluşturur
Geçerli anahtar/değer çifti ile belirli bir çifti karşılaştırır
Geçerli anahtar/değer çiftinin ve belirtilen çiftin eşit olup olmadığını kontrol eder
Anahtar/değer çiftini baz alarak hash değeri hesaplar