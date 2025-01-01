- Capacity
CArrayList<T>
CArrayList<T> IList <T> arabirimini uygulayan jenerik bir sınıfdır.
Tanım
The CArrayList<T> sınıfı, T türü dinamik veri listesinin bir uygulamasıdır. Bu sınıf, bir elemana endeksle erişmek, elemanları aramak ve silmek, sıralama ve diğerlerini yapmak için listeyle çalışmanın temel yöntemlerini sağlar.
Deklarasyon
|
template<typename T>
Başlık
|
#include <Generic\ArrayList.mqh>
|
Inheritance Hiyerarşisi
CArrayList
Sınıf Metodları
|
Metot
|
Tanım
|
Bir listenin geçerli kapasitesini alır ve ayarlar
|
Listedeki öğelerin sayısını döndürür
|
Bir listede belirtilen değere sahip bir öğe olup olmadığını belirler
|
Öğelerin gerçek sayısı için bir listenin kapasitesini ayarlar
|
Belirtilen dizinde listenin bir öğesini döndürür
|
Belirtilen dizindeki liste öğesinin değerini ayarlar.
|
Listeye bir öğe ekler
|
Listeye bir koleksiyon veya öğelerin bir dizisini ekler
|
Belirtilen dizinde listeye bir öğe ekler
|
Belirtilen dizindeki listeye bir koleksiyon veya öğelerin bir dizisini ekler.
|
Bir listenin tüm öğelerini, belirtilen dizinde başlayan belirtilen diziye kopyalar
|
Artan sıralı listede belirtilen değere göre arama yapar
|
Listedeki bir değerin ilk ortaya çıkışını arar
|
Bir listede bir değerin son ortaya çıkışını arar
|
Koleksiyondaki tüm öğeleri kaldırır
|
Belirtilen öğenin ilk bulunduğu öğeyi listeden kaldırır
|
Listenin belirtilen dizinindeki bir öğeyi kaldırır.
|
Listeden bir dizi öğeyi kaldırır
|
Listedeki öğelerin sıralamasını tersine çevirir
|
Listedeki elemanları sıralar