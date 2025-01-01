CArrayList<T>

CArrayList<T> IList <T> arabirimini uygulayan jenerik bir sınıfdır.

Tanım

The CArrayList<T> sınıfı, T türü dinamik veri listesinin bir uygulamasıdır. Bu sınıf, bir elemana endeksle erişmek, elemanları aramak ve silmek, sıralama ve diğerlerini yapmak için listeyle çalışmanın temel yöntemlerini sağlar.

Deklarasyon

template<typename T>

class CArrayList : public IList<T>

Başlık

#include <Generic\ArrayList.mqh>

Inheritance Hiyerarşisi ICollection IList CArrayList

Sınıf Metodları