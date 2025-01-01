DokümantasyonBölümler
CArrayList<T>

CArrayList<T> IList <T> arabirimini uygulayan jenerik bir sınıfdır.

Tanım

The CArrayList<T> sınıfı, T türü dinamik veri listesinin bir uygulamasıdır. Bu sınıf, bir elemana endeksle erişmek, elemanları aramak ve silmek, sıralama ve diğerlerini yapmak için listeyle çalışmanın temel yöntemlerini sağlar.

Deklarasyon

   template<typename T>
   class CArrayList : public IList<T>

Başlık

   #include <Generic\ArrayList.mqh>

Inheritance Hiyerarşisi

  ICollection

      IList

          CArrayList

Sınıf Metodları

Metot

Tanım

Capacity

Bir listenin geçerli kapasitesini alır ve ayarlar

Count

Listedeki öğelerin sayısını döndürür

Contains

Bir listede belirtilen değere sahip bir öğe olup olmadığını belirler

TrimExcess

Öğelerin gerçek sayısı için bir listenin kapasitesini ayarlar

TryGetValue

Belirtilen dizinde listenin bir öğesini döndürür

TrySetValue

Belirtilen dizindeki liste öğesinin değerini ayarlar.

Add

Listeye bir öğe ekler

AddRange

Listeye bir koleksiyon veya öğelerin bir dizisini ekler

Insert

Belirtilen dizinde listeye bir öğe ekler

InsertRange

Belirtilen dizindeki listeye bir koleksiyon veya öğelerin bir dizisini ekler.

CopyTo

Bir listenin tüm öğelerini, belirtilen dizinde başlayan belirtilen diziye kopyalar

BinarySearch

Artan sıralı listede belirtilen değere göre arama yapar

IndexOf

Listedeki bir değerin ilk ortaya çıkışını arar

LastIndexOf

Bir listede bir değerin son ortaya çıkışını arar

Clear

Koleksiyondaki tüm öğeleri kaldırır

Remove

Belirtilen öğenin ilk bulunduğu öğeyi listeden kaldırır

RemoveAt

Listenin belirtilen dizinindeki bir öğeyi kaldırır.

RemoveRange

Listeden bir dizi öğeyi kaldırır

Reverse

Listedeki öğelerin sıralamasını tersine çevirir

Sort

Listedeki elemanları sıralar