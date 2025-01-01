DokümantasyonBölümler
MQL5 ReferansıStandart KütüphaneJenerik Data KoleksiyonlarıArrayIndexOf<T> 

ArrayIndexOf

Tek boyutlu bir dizideki bir değerin ilk ortaya çıkışını arar.

template<typename T>
int ArrayIndexOf(
   T&         array[],         // arama için bir dizi
   T          value,           // arama değeri
   const int  start_index,     // başlangıç indeksi
   const int  count            // arama aralığı
   );

Parametreler

&array[]

[out]  Aranacak dizin.

value

[in]  Aranan değer.

start_index

[in] Aramanın başladığı başlangıç dizisi.

count

[in]  Arama aralığının uzunluğu

Dönen Değer

İlk bulunan öğenin dizinini döndürür. Eğer değer bulunmazsa -1 değeri döner.