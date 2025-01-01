MQL5 ReferansıStandart KütüphaneJenerik Data KoleksiyonlarıIEqualityComparer<T>
IEqualityComparer<T>
IEqualityComparer<T>, T türündeki iki nesneyi karşılaştıran jenerik bir sınıf uygulamak için kullanılan bir arabirimdir.
Tanım
IEqualityComparer<T> arabirimi, T türü bir nesnenin karma kodunu almak ve T türü iki nesnenin eşit olup olmadığını kontrol etmek için yöntemleri tanımlar.
Deklarasyon
template<typename T>
Başlık
#include <Generic\Interfaces\IEqualityComparer.mqh>
Inheritance Hiyerarşisi
IEqualityComparer
