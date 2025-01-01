DokümantasyonBölümler
IEqualityComparer<T>

IEqualityComparer<T>, T türündeki iki nesneyi karşılaştıran jenerik bir sınıf uygulamak için kullanılan bir arabirimdir.

Tanım

IEqualityComparer<T> arabirimi, T türü bir nesnenin karma kodunu almak ve T türü iki nesnenin eşit olup olmadığını kontrol etmek için yöntemleri tanımlar.

Deklarasyon

   template<typename T>
   interface IEqualityComparer

Başlık

   #include <Generic\Interfaces\IEqualityComparer.mqh>

Inheritance Hiyerarşisi

  IEqualityComparer

Direct descendants

CDefaultEqualityComparer

Sınıf Metodları

Metot

Tanım

Equals

T tipi iki değeri karşılaştırır.

HashCode

Hash kod değerini T türü nesneye dayalı olarak hesaplar