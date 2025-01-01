Equals

Eşitlik için iki değeri karşılaştırır.

template<typename T>

bool Equals(

T x,

T y

);

Parametreler

x

[in] İlk değer

y

[in] İkinci değer

Dönen Değer

Nesneler eşitse true, aksi halde false döndürür.

Not

Eğer T türü IEqualityComparable<T> arayüzünü uygulayan bir nesne ise, sonrasında nesneler Equals karşılaştırma metoduna göre karşılaştırılacaktır. Eşitlik için standart karşılaştırma diğer bütün durumlarda kullanılır.