Equals

Eşitlik için iki değeri karşılaştırır.

template<typename T>
bool Equals(
    x,     // ilk değer
    y      // ikinci değer
   );

Parametreler

x

[in]  İlk değer

y

[in]  İkinci değer

Dönen Değer

Nesneler eşitse true, aksi halde false döndürür.

Not

Eğer T türü IEqualityComparable<T> arayüzünü uygulayan bir nesne ise, sonrasında nesneler Equals karşılaştırma metoduna göre karşılaştırılacaktır. Eşitlik için standart karşılaştırma diğer bütün durumlarda kullanılır.