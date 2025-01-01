ICollection<T>

ICollection<T>, jenerik veri koleksiyonları uygulamak için bir arayüzdür.

Tanım

ICollection <T> arabirimi, öğeleri saymak, bir koleksiyonu temizlemek, öğeler eklemek veya silmek için yöntemler ve diğerlerini de içeren yöntemler de dahil olmak üzere koleksiyonlarla çalışmak için temel yöntemlerini belirler.

Deklarasyon

template<typename T>

interface ICollection

Başlık

#include <Generic\Interfaces\ICollection.mqh>

Inheritance Hiyerarşisi IKoleksiyon Direct descendants CLinkedList, CQueue, CRedBlackTree, CStack, IList, IMap, ISet

Sınıf Metodları