ICollection<T>
ICollection<T>, jenerik veri koleksiyonları uygulamak için bir arayüzdür.
Tanım
ICollection <T> arabirimi, öğeleri saymak, bir koleksiyonu temizlemek, öğeler eklemek veya silmek için yöntemler ve diğerlerini de içeren yöntemler de dahil olmak üzere koleksiyonlarla çalışmak için temel yöntemlerini belirler.
Deklarasyon
template<typename T>
Başlık
#include <Generic\Interfaces\ICollection.mqh>
Inheritance Hiyerarşisi
IKoleksiyon
Direct descendants
CLinkedList, CQueue, CRedBlackTree, CStack, IList, IMap, ISet
Sınıf Metodları
Metot
Tanım
Bir koleksiyona bir öğeyi ekler
Bir koleksiyondali öğelerin sayısını döndürür
Bir koleksiyonun belirli bir değerdeki bir öğeyi içerip içermediğini belirler
Bir koleksiyonun tüm öğelerini, belirtilen indekste başlayan belirtilen diziye kopyalar
Koleksiyondaki tüm öğeleri kaldırır
Bir koleksiyondan belirli bir öğenin ilk varlığını kaldırır