ICollection<T>

ICollection<T>, jenerik veri koleksiyonları uygulamak için bir arayüzdür.

Tanım

ICollection <T> arabirimi, öğeleri saymak, bir koleksiyonu temizlemek, öğeler eklemek veya silmek için yöntemler ve diğerlerini de içeren yöntemler de dahil olmak üzere koleksiyonlarla çalışmak için temel yöntemlerini belirler.

Deklarasyon

   template<typename T>
   interface ICollection

Başlık

   #include <Generic\Interfaces\ICollection.mqh>

Inheritance Hiyerarşisi

  IKoleksiyon

Direct descendants

CLinkedList, CQueue, CRedBlackTree, CStack, IList, IMap, ISet

Sınıf Metodları

Metot

Tanım

Add

Bir koleksiyona bir öğeyi ekler

Count

Bir koleksiyondali öğelerin sayısını döndürür

Contains

Bir koleksiyonun belirli bir değerdeki bir öğeyi içerip içermediğini belirler

CopyTo

Bir koleksiyonun tüm öğelerini, belirtilen indekste başlayan belirtilen diziye kopyalar

Clear

Koleksiyondaki tüm öğeleri kaldırır

Remove

Bir koleksiyondan belirli bir öğenin ilk varlığını kaldırır
