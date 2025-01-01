- ICollection<T>
- IEqualityComparable<T>
- IComparable<T>
- IComparer<T>
- IEqualityComparer<T>
- IList<T>
- IMap<TKey,TValue>
- ISet<T>
- CDefaultComparer<T>
- CDefaultEqualityComparer<T>
- CRedBlackTreeNode<T>
- CLinkedListNode<T>
- CKeyValuePair<TKey,TValue>
- CArrayList<T>
- CHashMap<TKey,TValue>
- CHashSet<T>
- CLinkedList<T>
- CQueue<T>
- CRedBlackTree<T>
- CSortedMap<TKey, TValue>
- CSortedSet<T>
- CStack<T>
- ArrayBinarySearch<T>
- ArrayIndexOf<T>
- ArrayLastIndexOf<T>
- ArrayReverse<T>
- Compare
- Equals<T>
- GetHashCode
Jenerik Data Koleksiyonları
Kütüphane, kullanıcıların güçlü bir şekilde yazılan koleksiyonlar oluşturmasına izin veren jenerik koleksiyonları tanımlayan sınıflar ve arayüzler sağlar. Bu koleksiyonlar, jenerik olmayan yazılı koleksiyonlara göre daha fazla kolaylık ve veri taşıma performansı sağlar.
Kitaplık, terminal çalışma dizininin Include\Generic klasöründe bulunur.
Nesneler:
|
Nesne
|
Tanım
|
Tür
|
Jenerik veri koleksiyonlarını uygulama için arayüz
|
ARAYÜZ
|
Karşılaştırılabilen nesneleri uygulama için arayüz
|
ARAYÜZ
|
"Daha büyük, daha düşük veya eşit" olarak karşılaştırılabilen nesneler için arayüz
|
ARAYÜZ
|
T türü iki nesneyi birinin diğerinden "daha büyük, daha düşük veya eşit" olup olmadığını karşılaştıran jenerik bir sınıf uygulamak için arayüz.
|
ARAYÜZ
|
Varlık için T türündeki iki nesneyi karşılaştıran jenerik bir sınıf uygulamak için arayüz
|
ARAYÜZ
|
Jenerik veri listelerini uygulama arayüzü
|
ARAYÜZ
|
Anahtar/değer çifti jenerik koleksiyonları uygulamak için arayüz
|
ARAYÜZ
|
Jenerik veri setleri uygulama için arayüz
|
ARAYÜZ
|
Compare global metodlarına dayanan IComparer<T> jenerik arayüzünü uygulayan yardımcı bir sınıf
|
SINIF
|
Equals<T> and GetHashCode global metodlarını kullanarak IEqualityComparer<T> jenerik arayüzünü uygulayan yardımcı bir sınıf
|
SINIF
|
IList<T> arayüzünü uygulayan jenerik bir sınıf
|
SINIF
|
Sınıf, anahtar/değer çiftini uygular.
|
SINIF
|
IMap<TKey, TValue> arayüzünü uygulayan jenerik bir sınıf
|
SINIF
|
ISet<T> arayüzünü uygulayan jenerik bir sınıf
|
SINIF
|
CLinkedListNode<T> sınıfını uygulayan bir yardımcı sınıf
|
SINIF
|
ICollection<T> arayüzünü uygulayan bir jenerik sınıf
|
SINIF
|
ICollection<T> arayüzünü uygulayan bir jenerik sınıf
|
SINIF
|
CRedBlackTree<T> sınıfını uygulamasında kullanılan bir yardımcı sınıf
|
SINIF
|
ICollection<T> arayüzünü uygulayan bir jenerik sınıf
|
SINIF
|
IMap<TKey, TValue> arayüzünü uygulayan jenerik bir sınıf
|
SINIF
|
ISet<T> arayüzünü uygulayan jenerik bir sınıf
|
SINIF
|
ICollection<T> arayüzünü uygulayan bir jenerik sınıf
|
SINIF
Global Metodlar:
|
Metot
|
Tanım
|
Öğeleri karşılaştırmak için IComparable <T> arayüzünü kullanarak artan sıralı bir boyutlu bir dizide belirtilen değeri arar.
|
Tek boyutlu bir dizideki bir değerin ilk ortaya çıkışını arar
|
Tek boyutlu bir dizideki bir değerin son ortaya çıkışını arar
|
Tek boyutlu bir dizideki öğelerin sırasını değiştirir
|
Biri diğerinden daha büyük mü, daha küçük mü veya eşit mi şeklinde iki değeri karşılaştırır
|
Varlık için iki değeri karşılaştırır.
|
Hash kod değerini hesaplar