DokümantasyonBölümler
MQL5 ReferansıStandart KütüphaneJenerik Data Koleksiyonları 

Jenerik Data Koleksiyonları

Kütüphane, kullanıcıların güçlü bir şekilde yazılan koleksiyonlar oluşturmasına izin veren jenerik koleksiyonları tanımlayan sınıflar ve arayüzler sağlar. Bu koleksiyonlar, jenerik olmayan yazılı koleksiyonlara göre daha fazla kolaylık ve veri taşıma performansı sağlar.

Kitaplık, terminal çalışma dizininin Include\Generic klasöründe bulunur.

Nesneler:

Nesne

Tanım

Tür

IKoleksiyon

Jenerik veri koleksiyonlarını uygulama için arayüz

ARAYÜZ

IEqualityComparable

Karşılaştırılabilen nesneleri uygulama için arayüz

ARAYÜZ

IComparable

"Daha büyük, daha düşük veya eşit" olarak karşılaştırılabilen nesneler için arayüz

ARAYÜZ

IKarşılaştırıcı

T türü iki nesneyi   birinin diğerinden "daha büyük, daha düşük veya eşit" olup olmadığını karşılaştıran jenerik bir sınıf uygulamak için arayüz.

ARAYÜZ

IEqualityComparer

Varlık için T türündeki iki nesneyi karşılaştıran jenerik bir sınıf uygulamak için arayüz

ARAYÜZ

IListe

Jenerik veri listelerini uygulama arayüzü

ARAYÜZ

IHarita

Anahtar/değer çifti jenerik koleksiyonları uygulamak için arayüz

ARAYÜZ

ISet

Jenerik veri setleri uygulama için arayüz

ARAYÜZ

CDefaultComparer

Compare global metodlarına dayanan IComparer<T> jenerik arayüzünü uygulayan yardımcı bir sınıf

SINIF

CDefaultEqualityComparer

Equals<T> and GetHashCode global metodlarını kullanarak IEqualityComparer<T> jenerik arayüzünü uygulayan yardımcı bir sınıf

SINIF

CArrayList

IList<T> arayüzünü uygulayan jenerik bir sınıf

SINIF

CKeyValuePair

Sınıf, anahtar/değer çiftini uygular.

SINIF

CHashMap

IMap<TKey, TValue> arayüzünü uygulayan jenerik bir sınıf

SINIF

CHashSet

ISet<T> arayüzünü uygulayan jenerik bir sınıf

SINIF

CLinkedListNode

CLinkedListNode<T> sınıfını uygulayan bir yardımcı sınıf

SINIF

CLinkedList

ICollection<T> arayüzünü uygulayan bir jenerik sınıf

SINIF

CQueue

ICollection<T> arayüzünü uygulayan bir jenerik sınıf

SINIF

CRedBlackTreeNode

CRedBlackTree<T> sınıfını uygulamasında kullanılan bir yardımcı sınıf

SINIF

CRedBlackTree

ICollection<T> arayüzünü uygulayan bir jenerik sınıf

SINIF

CSortedMap

IMap<TKey, TValue> arayüzünü uygulayan jenerik bir sınıf

SINIF

CSortedSet

ISet<T> arayüzünü uygulayan jenerik bir sınıf

SINIF

CStack

ICollection<T> arayüzünü uygulayan bir jenerik sınıf

SINIF

Global Metodlar:

Metot

Tanım

ArrayBinarySearch

Öğeleri karşılaştırmak için IComparable <T> arayüzünü kullanarak artan sıralı bir boyutlu bir dizide belirtilen değeri arar.

ArrayIndexOf

Tek boyutlu bir dizideki bir değerin ilk ortaya çıkışını arar

ArrayLastIndexOf

Tek boyutlu bir dizideki bir değerin son ortaya çıkışını arar

ArrayReverse

Tek boyutlu bir dizideki öğelerin sırasını değiştirir

Compare

Biri diğerinden daha büyük mü, daha küçük mü veya eşit mi şeklinde iki değeri karşılaştırır

Equals

Varlık için iki değeri karşılaştırır.

GetHashCode

Hash kod değerini hesaplar