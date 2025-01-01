DokümantasyonBölümler
CLinkedList<T>

CLinkedList<T>, ICollection<T> arabirimini uygulayan bir jenerik sınıftır.

Tanım

CLinkedList<T> sınıfı, T tipi dinamik çift bağlantılı veri listesinin bir uygulamasıdır. Bu sınıfa ekleme, silme, arama öğeleri ve diğerleri gibi çift bağlantılı listelerle çalışmak için temel yöntemler sağlanmaktadır.

Deklarasyon

   template<typename T>
   class CLinkedList : public ICollection<T>

Başlık

   #include <Generic\LinkedList.mqh>

Inheritance Hiyerarşisi

  ICollection

      CLinkedList

Sınıf Metodları

Metot

Tanım

Add

Bağlı bir listeye bir öğe ekler

AddAfter

Bağlantılı listede belirtilen düğümden sonra bir öğe ekler

AddBefore

Bağlantılı listede belirtilen düğümden önce bir öğe ekler

AddFirst

Bağlı listenin başına bir öğe ekler

AddLast

Bağlı listenin sonuna bir öğe ekler

Count

Bağlı listedeki öğelerin sayısını döndürür

Head

Bağlı listenin ilk düğümüne bir işaretçi döndürür

First

Bağlı listenin ilk düğümüne bir işaretçi döndürür

Last

Bağlı listenin son düğümüne bir işaretçi döndürür

Contains

Bağlı listede belirtilen değere sahip bir öğe olup olmadığını belirler.

CopyTo

Bağlantılı listenin tüm öğelerini, belirtilen dizinde başlayarak belirtilen diziye kopyalar

Clear

Bağlı listeden tüm öğeleri kaldırır

Remove

Belirtilen öğenin ilk bulunduğu öğeyi bağlantılı listeden kaldırır

RemoveFirst

Bağlı listenin ilk öğesini kaldırır.

RemoveLast

Bağlı listenin son öğesini kaldırır

Find

Bağlantılı listede belirtilen değerin ilk bulunduğu yer için arama yapar

FindLast

Bağlı listede belirtilen değerin son ortaya çıkışını arar
