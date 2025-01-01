- Add
- AddAfter
- AddBefore
- AddFirst
- AddLast
- Count
- Head
- First
- Last
- Contains
- CopyTo
- Clear
- Remove
- RemoveFirst
- RemoveLast
- Find
- FindLast
CLinkedList<T>
CLinkedList<T>, ICollection<T> arabirimini uygulayan bir jenerik sınıftır.
Tanım
CLinkedList<T> sınıfı, T tipi dinamik çift bağlantılı veri listesinin bir uygulamasıdır. Bu sınıfa ekleme, silme, arama öğeleri ve diğerleri gibi çift bağlantılı listelerle çalışmak için temel yöntemler sağlanmaktadır.
Deklarasyon
|
template<typename T>
Başlık
|
#include <Generic\LinkedList.mqh>
|
Inheritance Hiyerarşisi
CLinkedList
Sınıf Metodları
|
Metot
|
Tanım
|
Bağlı bir listeye bir öğe ekler
|
Bağlantılı listede belirtilen düğümden sonra bir öğe ekler
|
Bağlantılı listede belirtilen düğümden önce bir öğe ekler
|
Bağlı listenin başına bir öğe ekler
|
Bağlı listenin sonuna bir öğe ekler
|
Bağlı listedeki öğelerin sayısını döndürür
|
Bağlı listenin ilk düğümüne bir işaretçi döndürür
|
Bağlı listenin ilk düğümüne bir işaretçi döndürür
|
Bağlı listenin son düğümüne bir işaretçi döndürür
|
Bağlı listede belirtilen değere sahip bir öğe olup olmadığını belirler.
|
Bağlantılı listenin tüm öğelerini, belirtilen dizinde başlayarak belirtilen diziye kopyalar
|
Bağlı listeden tüm öğeleri kaldırır
|
Belirtilen öğenin ilk bulunduğu öğeyi bağlantılı listeden kaldırır
|
Bağlı listenin ilk öğesini kaldırır.
|
Bağlı listenin son öğesini kaldırır
|
Bağlantılı listede belirtilen değerin ilk bulunduğu yer için arama yapar
|
Bağlı listede belirtilen değerin son ortaya çıkışını arar