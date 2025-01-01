CLinkedList<T>

CLinkedList<T>, ICollection<T> arabirimini uygulayan bir jenerik sınıftır.

Tanım

CLinkedList<T> sınıfı, T tipi dinamik çift bağlantılı veri listesinin bir uygulamasıdır. Bu sınıfa ekleme, silme, arama öğeleri ve diğerleri gibi çift bağlantılı listelerle çalışmak için temel yöntemler sağlanmaktadır.

Deklarasyon

template<typename T>

class CLinkedList : public ICollection<T>

Başlık

#include <Generic\LinkedList.mqh>

Inheritance Hiyerarşisi ICollection CLinkedList

Sınıf Metodları