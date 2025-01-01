- Add
CSortedSet<T>
CSortedSet<T>, ISet<T> arayüzünü uygulayan bir jenerik sınıftır.
Tanım
The CSortedSet<T> sınıfı, her değerin tekli olması gereken T değerinin sıralı dinamik veri kümesinin uygulanmasıdır. Bu sınıf, kümeler ve ilgili işlemlerle çalışmak için temel yöntemler sağlar; örneğin kümelerin birleşimi ve kesişimi, strict ve strict olmayan alt kümelerin tanımı ve diğerleri.
Deklarasyon
template<typename T>
Başlık
#include <Generic\SortedSet.mqh>
Inheritance Hiyerarşisi
CSortedSet
Sınıf Metodları
Metot
Tanım
Bir öğeyi sıralı bir sete ekler
Sıralı bir setteki öğelerin sayısını döndürür
Sıralı bir listenin belirli bir değerde bir öğe içerip içermediğini belirler.
Sıralı bir seti düzenlemek için kullanılan IComparer<T> arayüzüne bir işaretçi döndürür
Sıralı setten minimum öğeyi alır
Sıralı setten maksimum öğeyi alır
Sıralı setteki tüm öğeleri, belirtilen indekste başlayan belirtilen diziye kopyalar
Bir sıralı setten tüm öğeleri kaldırır
Belirli öğenin varlığını, sıralanmış bir setten kaldırır.
Geçerli koleksiyon ile geçmiş bir koleksiyon (dizi) arasındaki farkı üretir.
Geçerli koleksiyonun kesişme işlemini ve geçmiş koleksiyonu (dizi) üretir.
Geçerli koleksiyon ile geçmiş bir koleksiyon (dizi) arasındaki simetrik farkın işleyişini üretir.
Geçerli koleksiyonun birleşimini ve geçmiş bir koleksiyonu (dizi) üretir.
Geçerli sıralı kümenin belirtilen koleksiyon veya dizinin doğru bir alt kümesi olup olmadığını belirler.
Geçerli sıralı kümenin belirtilen koleksiyon veya dizinin doğru bir üst kümesi olup olmadığını belirler.
Geçerli sıralı kümenin belirtilen koleksiyon veya dizinin alt kümesi olup olmadığını belirler.
Geçerli sıralı kümenin belirtilen koleksiyon veya dizinin üst kümesi olup olmadığını belirler.
Geçerli sıralı kümenin belirtilen koleksiyon veya dizeyle çakışıp çakmadığını belirler
Geçerli sıralı kümenin belirtilen koleksiyon veya dizinin tüm öğelerini içerip içermediğini belirler
Geçerli sıralı kümeden, minimum ve maksimum değerlerle belirtilen bir altkümeyi alır
Geçerli sıralı kümenin bir kopyasını alır; burada tüm öğeler ters sırayla düzenlenir