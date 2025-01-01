DokümantasyonBölümler
MQL5 ReferansıStandart KütüphaneJenerik Data KoleksiyonlarıCSortedSet<T> 

CSortedSet<T>

CSortedSet<T>, ISet<T> arayüzünü uygulayan bir jenerik sınıftır.

Tanım

The CSortedSet<T> sınıfı, her değerin tekli olması gereken T değerinin sıralı dinamik veri kümesinin uygulanmasıdır. Bu sınıf, kümeler ve ilgili işlemlerle çalışmak için temel yöntemler sağlar; örneğin kümelerin birleşimi ve kesişimi, strict ve strict olmayan alt kümelerin tanımı ve diğerleri.

Deklarasyon

   template<typename T>
   class CSortedSet : public ISet<T>

Başlık

   #include <Generic\SortedSet.mqh>

Inheritance Hiyerarşisi

  ICollection

      ISet

          CSortedSet

Sınıf Metodları

Metot

Tanım

Add

Bir öğeyi sıralı bir sete ekler

Count

Sıralı bir setteki öğelerin sayısını döndürür

Contains

Sıralı bir listenin belirli bir değerde bir öğe içerip içermediğini belirler.

Comparer

Sıralı bir seti düzenlemek için kullanılan IComparer<T> arayüzüne bir işaretçi döndürür

TryGetMin

Sıralı setten minimum öğeyi alır

TryGetMax

Sıralı setten maksimum öğeyi alır

CopyTo

Sıralı setteki tüm öğeleri, belirtilen indekste başlayan belirtilen diziye kopyalar

Clear

Bir sıralı setten tüm öğeleri kaldırır

Remove

Belirli öğenin varlığını, sıralanmış bir setten kaldırır.

ExceptWith

Geçerli koleksiyon ile geçmiş bir koleksiyon (dizi) arasındaki farkı üretir.

IntersectWith

Geçerli koleksiyonun kesişme işlemini ve geçmiş koleksiyonu (dizi) üretir.

SymmetricExceptWith

Geçerli koleksiyon ile geçmiş bir koleksiyon (dizi) arasındaki simetrik farkın işleyişini üretir.

UnionWith

Geçerli koleksiyonun birleşimini ve geçmiş bir koleksiyonu (dizi) üretir.

IsProperSubsetOf

Geçerli sıralı kümenin belirtilen koleksiyon veya dizinin doğru bir alt kümesi olup olmadığını belirler.

IsProperSupersetOf

Geçerli sıralı kümenin belirtilen koleksiyon veya dizinin doğru bir üst kümesi olup olmadığını belirler.

IsSubsetOf

Geçerli sıralı kümenin belirtilen koleksiyon veya dizinin alt kümesi olup olmadığını belirler.

IsSupersetOf

Geçerli sıralı kümenin belirtilen koleksiyon veya dizinin üst kümesi olup olmadığını belirler.

Overlaps

Geçerli sıralı kümenin belirtilen koleksiyon veya dizeyle çakışıp çakmadığını belirler

SetEquals

Geçerli sıralı kümenin belirtilen koleksiyon veya dizinin tüm öğelerini içerip içermediğini belirler

GetViewBetween

Geçerli sıralı kümeden, minimum ve maksimum değerlerle belirtilen bir altkümeyi alır

GetReverse

Geçerli sıralı kümenin bir kopyasını alır; burada tüm öğeler ters sırayla düzenlenir
