CSortedSet<T>

CSortedSet<T>, ISet<T> arayüzünü uygulayan bir jenerik sınıftır.

Tanım

The CSortedSet<T> sınıfı, her değerin tekli olması gereken T değerinin sıralı dinamik veri kümesinin uygulanmasıdır. Bu sınıf, kümeler ve ilgili işlemlerle çalışmak için temel yöntemler sağlar; örneğin kümelerin birleşimi ve kesişimi, strict ve strict olmayan alt kümelerin tanımı ve diğerleri.

Deklarasyon

template<typename T>

class CSortedSet : public ISet<T>

Başlık

#include <Generic\SortedSet.mqh>

Inheritance Hiyerarşisi ICollection ISet CSortedSet

Sınıf Metodları