ArrayBinarySearch

Öğeleri karşılaştırmak için IComparable <T> arayüzünü kullanarak artan sıralı bir boyutlu bir dizide belirtilen değeri arar.

template<typename T>

int ArrayBinarySearch(

T& array[],

const int start_index,

const int count,

T value,

IComparer<T>* comparer

);

Parametreler

&array[]

[out] Aranacak dizin.

value

[in] Aranan değer.

*comparer

[in] Bir arayüz öğeleri karşılaştırmak için.

start_index

[in] Aramanın başladığı başlangıç dizisi.

count

[in] Arama aralığının uzunluğu

Dönen Değer

Bulunan öğrenin dizinini döndürür. Arama değeri bulunamazsa, değeri en yakın olan en küçük öğenin dizinini döndürür.