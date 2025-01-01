DokümantasyonBölümler
MQL5 ReferansıStandart KütüphaneJenerik Data KoleksiyonlarıArrayBinarySearch<T> 

ArrayBinarySearch

Öğeleri karşılaştırmak için IComparable <T> arayüzünü kullanarak artan sıralı bir boyutlu bir dizide belirtilen değeri arar.

template<typename T>
int ArrayBinarySearch(
   T&             array[],         // arama için bir dizi
   const int      start_index,     // başlangıç indeksi
   const int      count,           // arama aralığı
   T              value,           // arama değeri
   IComparer<T>*  comparer         // karşılaştırmak için arayüz
   );

Parametreler

&array[]

[out]  Aranacak dizin.

value

[in]  Aranan değer.

*comparer

[in]  Bir arayüz öğeleri karşılaştırmak için.

start_index

[in] Aramanın başladığı başlangıç dizisi.

count

[in]  Arama aralığının uzunluğu

Dönen Değer

Bulunan öğrenin dizinini döndürür. Arama değeri bulunamazsa, değeri en yakın olan en küçük öğenin dizinini döndürür.

Pop