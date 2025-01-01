MQL5 ReferansıStandart KütüphaneJenerik Data KoleksiyonlarıCDefaultEqualityComparer<T>
CDefaultEqualityComparer<T>
CDefaultEqualityComparer<T>, Equals<T> ve GetHashCode global metoduna dayanan IEqualityComparer<T> jenerik arayüzünü uygulayan yardımcı bir sınıftır.
Tanım
The CDefaultEqualityComparer<T> sınıfı, kullanıcı örtülü olarak IEqualityComparer<T> arabirimini uygulayan başka bir sınıf kullanmadıkça jenerik data koleksiyonlarında default olarak kullanılır.
Deklarasyon
|
template<typename T>
Başlık
|
#include <Generic\Internal\DefaultEqualityComparer.mqh>
|
Inheritance Hiyerarşisi
CDefaultEqualityComparer