CDefaultEqualityComparer<T>, Equals<T> ve GetHashCode global metoduna dayanan IEqualityComparer<T> jenerik arayüzünü uygulayan yardımcı bir sınıftır.

Tanım

The CDefaultEqualityComparer<T> sınıfı, kullanıcı örtülü olarak IEqualityComparer<T> arabirimini uygulayan başka bir sınıf kullanmadıkça jenerik data koleksiyonlarında default olarak kullanılır.

Deklarasyon

   template<typename T>
   class CDefaultEqualityComparer : public IEqualityComparer<T>

Başlık

   #include <Generic\Internal\DefaultEqualityComparer.mqh>

Inheritance Hiyerarşisi

  IEqualityComparer

      CDefaultEqualityComparer

Sınıf Metodları

Metot

Tanım

Equals

T tipi iki değeri karşılaştırır.

HashCode

Hash kod değerini T türü nesneye dayalı olarak hesaplar