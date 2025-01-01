CDefaultEqualityComparer<T>

CDefaultEqualityComparer<T>, Equals<T> ve GetHashCode global metoduna dayanan IEqualityComparer<T> jenerik arayüzünü uygulayan yardımcı bir sınıftır.

Tanım

The CDefaultEqualityComparer<T> sınıfı, kullanıcı örtülü olarak IEqualityComparer<T> arabirimini uygulayan başka bir sınıf kullanmadıkça jenerik data koleksiyonlarında default olarak kullanılır.

Deklarasyon

template<typename T>

class CDefaultEqualityComparer : public IEqualityComparer<T>

Başlık

#include <Generic\Internal\DefaultEqualityComparer.mqh>

Inheritance Hiyerarşisi IEqualityComparer CDefaultEqualityComparer

Sınıf Metodları