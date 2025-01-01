MQL5 ReferansıStandart KütüphaneJenerik Data KoleksiyonlarıArrayLastIndexOf<T>
- ICollection<T>
- IEqualityComparable<T>
- IComparable<T>
- IComparer<T>
- IEqualityComparer<T>
- IList<T>
- IMap<TKey,TValue>
- ISet<T>
- CDefaultComparer<T>
- CDefaultEqualityComparer<T>
- CRedBlackTreeNode<T>
- CLinkedListNode<T>
- CKeyValuePair<TKey,TValue>
- CArrayList<T>
- CHashMap<TKey,TValue>
- CHashSet<T>
- CLinkedList<T>
- CQueue<T>
- CRedBlackTree<T>
- CSortedMap<TKey, TValue>
- CSortedSet<T>
- CStack<T>
- ArrayBinarySearch<T>
- ArrayIndexOf<T>
- ArrayLastIndexOf<T>
- ArrayReverse<T>
- Compare
- Equals<T>
- GetHashCode
ArrayLastIndexOf
Tek boyutlu bir dizideki bir değerin son ortaya çıkışını arar.
|
template<typename T>
Parametreler
&array[]
[out] Aranacak dizin.
value
[in] Aranan değer.
start_index
[in] Aramanın başladığı başlangıç dizisi.
count
[in] Arama aralığının uzunluğu
Dönen Değer
En son bulunan öğenin dizinini döndürür. Eğer değer bulunmazsa -1 değeri döner.