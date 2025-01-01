MQL5 ReferansıStandart KütüphaneJenerik Data KoleksiyonlarıIEqualityComparable<T>
IEqualityComparable<T>
IEqualityComparable<T>, karşılaştırılabilen nesneleri uygulamak için kullanılan bir arabirimdir.
Tanım
IEqualityComparable <T> arabirimi, geçerli nesnenin hash kodunu almak ve aynı türdeki başka bir nesneye eşit olup olmadığını kontrol etmek için yöntemleri tanımlar.
Deklarasyon
template<typename T>
Başlık
#include <Generic\Interfaces\IEqualityComparable.mqh>
Inheritance Hiyerarşisi
IEqualityComparable
Direct descendants