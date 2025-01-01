DokümantasyonBölümler
IEqualityComparable<T> 

IEqualityComparable<T>

IEqualityComparable<T>, karşılaştırılabilen nesneleri uygulamak için kullanılan bir arabirimdir.

Tanım

IEqualityComparable <T> arabirimi, geçerli nesnenin hash kodunu almak ve aynı türdeki başka bir nesneye eşit olup olmadığını kontrol etmek için yöntemleri tanımlar.

Deklarasyon

   template<typename T>
   interface IEqualityComparable

Başlık

   #include <Generic\Interfaces\IEqualityComparable.mqh>

Inheritance Hiyerarşisi

  IEqualityComparable

Direct descendants

IComparable

Sınıf Metodları

Metot

Tanım

Equals

Belirli değerdeki geçerli nesneyi karşılaştırır

HashCode

Geçerli nesne için hash kod değerini hesaplar