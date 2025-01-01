IEqualityComparable<T>

IEqualityComparable<T>, karşılaştırılabilen nesneleri uygulamak için kullanılan bir arabirimdir.

Tanım

IEqualityComparable <T> arabirimi, geçerli nesnenin hash kodunu almak ve aynı türdeki başka bir nesneye eşit olup olmadığını kontrol etmek için yöntemleri tanımlar.

Deklarasyon

template<typename T>

interface IEqualityComparable

Başlık

#include <Generic\Interfaces\IEqualityComparable.mqh>

Inheritance Hiyerarşisi IEqualityComparable Direct descendants IComparable

Sınıf Metodları