CHashSet<T>
CHashSet<T>, ISet<T> arabirimini uygulayan jenerik bir sınıfdır.
Tanım
CHashSet<T> sınıfı, T türü sırasız dinamik veri kümesinin bir uygulamasıdır ve her değerin tekli olması gerekir. Bu sınıf, kümeler ve ilgili işlemlerle çalışmak için temel yöntemler sağlar; örneğin kümelerin birleşimi ve kesişimi, strict ve strict olmayan alt kümelerin tanımı ve diğerleri.
Deklarasyon
|
template<typename T>
Başlık
|
#include <Generic\HashSet.mqh>
|
Inheritance Hiyerarşisi
CHashSet
Sınıf Metodları
|
Metot
|
Tanım
|
Bir kümeye bir öğe ekler
|
Bir kümedeki öğe sayısını döndürür
|
Bir kümede belirtilen değere sahip bir öğe olup olmadığını belirler
|
Bir kümeyi düzenlemek için kullanılan IEqualityComparer<T> arabirimine bir işaretçi döndürür
|
Setin kapasitesini gerçek öğe sayısına ayarlar ve böylece kullanılmayan belleği boşa çıkarır.
|
Bir kümedeki tüm öğeleri, belirtilen dizinden başlayarak belirtilen diziye kopyalar
|
Kümedeki tüm öğeleri kaldırır
|
Belirtilen öğeyi bir kümeden kaldırır.
|
Geçerli koleksiyon ile geçmiş bir koleksiyon (dizi) arasındaki farkı üretir.
|
Geçerli koleksiyonun kesişme işlemini ve geçmiş koleksiyonu (dizi) üretir.
|
Geçerli koleksiyon ile geçmiş bir koleksiyon (dizi) arasındaki simetrik farkın işleyişini üretir.
|
Geçerli koleksiyonun birleşimini ve geçmiş bir koleksiyonu (dizi) üretir.
|
Geçerli kümenin belirtilen koleksiyon veya dizinin uygun bir alt kümesi olup olmadığını belirler.
|
Geçerli kümenin belirtilen koleksiyon veya dizinin uygun üst kümesi olup olmadığını belirler.
|
Geçerli kümenin belirtilen koleksiyon veya dizinin alt kümesi olup olmadığını belirler.
|
Geçerli kümenin belirtilen koleksiyon veya dizinin üst kümesi olup olmadığını belirler.
|
Geçerli kümenin belirtilen koleksiyon veya dizeyle çakışıp çakmadığını belirler.
|
Geçerli kümenin, belirtilen koleksiyon veya dizinin tüm öğelerini içerip içermediğini belirler.