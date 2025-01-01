DokümantasyonBölümler
CHashSet<T>

CHashSet<T>, ISet<T> arabirimini uygulayan jenerik bir sınıfdır.

Tanım

CHashSet<T> sınıfı, T türü sırasız dinamik veri kümesinin bir uygulamasıdır ve her değerin tekli olması gerekir. Bu sınıf, kümeler ve ilgili işlemlerle çalışmak için temel yöntemler sağlar; örneğin kümelerin birleşimi ve kesişimi, strict ve strict olmayan alt kümelerin tanımı ve diğerleri.

Deklarasyon

   template<typename T>
   class CHashSet : public ISet<T>

Başlık

   #include <Generic\HashSet.mqh>

Inheritance Hiyerarşisi

  ICollection

      ISet

          CHashSet

Sınıf Metodları

Metot

Tanım

Add

Bir kümeye bir öğe ekler

Count

Bir kümedeki öğe sayısını döndürür

Comparer

Bir kümede belirtilen değere sahip bir öğe olup olmadığını belirler

Contains

Bir kümeyi düzenlemek için kullanılan IEqualityComparer<T> arabirimine bir işaretçi döndürür

TrimExcess

Setin kapasitesini gerçek öğe sayısına ayarlar ve böylece kullanılmayan belleği boşa çıkarır.

CopyTo

Bir kümedeki tüm öğeleri, belirtilen dizinden başlayarak belirtilen diziye kopyalar

Clear

Kümedeki tüm öğeleri kaldırır

Remove

Belirtilen öğeyi bir kümeden kaldırır.

ExceptWith

Geçerli koleksiyon ile geçmiş bir koleksiyon (dizi) arasındaki farkı üretir.

IntersectWith

Geçerli koleksiyonun kesişme işlemini ve geçmiş koleksiyonu (dizi) üretir.

SymmetricExceptWith

Geçerli koleksiyon ile geçmiş bir koleksiyon (dizi) arasındaki simetrik farkın işleyişini üretir.

UnionWith

Geçerli koleksiyonun birleşimini ve geçmiş bir koleksiyonu (dizi) üretir.

IsProperSubsetOf

Geçerli kümenin belirtilen koleksiyon veya dizinin uygun bir alt kümesi olup olmadığını belirler.

IsProperSupersetOf

Geçerli kümenin belirtilen koleksiyon veya dizinin uygun üst kümesi olup olmadığını belirler.

IsSubsetOf

Geçerli kümenin belirtilen koleksiyon veya dizinin alt kümesi olup olmadığını belirler.

IsSupersetOf

Geçerli kümenin belirtilen koleksiyon veya dizinin üst kümesi olup olmadığını belirler.

Overlaps

Geçerli kümenin belirtilen koleksiyon veya dizeyle çakışıp çakmadığını belirler.

SetEquals

Geçerli kümenin, belirtilen koleksiyon veya dizinin tüm öğelerini içerip içermediğini belirler.
Add