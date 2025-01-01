CHashSet<T>

CHashSet<T>, ISet<T> arabirimini uygulayan jenerik bir sınıfdır.

Tanım

CHashSet<T> sınıfı, T türü sırasız dinamik veri kümesinin bir uygulamasıdır ve her değerin tekli olması gerekir. Bu sınıf, kümeler ve ilgili işlemlerle çalışmak için temel yöntemler sağlar; örneğin kümelerin birleşimi ve kesişimi, strict ve strict olmayan alt kümelerin tanımı ve diğerleri.

Deklarasyon

template<typename T>

class CHashSet : public ISet<T>

Başlık

#include <Generic\HashSet.mqh>

Inheritance Hiyerarşisi ICollection ISet CHashSet

Sınıf Metodları