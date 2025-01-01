CSortedMap<TKey, TValue>
CSortedMap<TKey,TValue>, IMap<TKey,TValue> arayüzünü uygulayan bir jenerik sınıftır.
Tanım
The CSortedMap<TKey,TValue> sınıfı, verileri anahtara göre sıralanmış anahtar/değer çifti olarak depolanan ve anahtar tekliği gereksinimini dikkate alarak dinamik bir hash tablosunun bir uygulamasıdır. Bu sınıf, anahtar/değer çifti aramak ve silmek için anahtara bir değer girmek, diğer bir anahtar/değer çifti aramak ve bunlara erişmek gibi bir hash tablo ile çalışmak için temel yöntemler sağlar.
Deklarasyon
|
template<typename TKey, typename TValue>
Başlık
|
#include <Generic\SortedMap.mqh>
|
Inheritance Hiyerarşisi
CSortedMap
Sınıf Metodları
|
Metot
|
Tanım
|
Hash tabloya bir anahtar/değer çifti ekler
|
Ayrılmış hash tablodaki öğe sayısını döndürür
|
Sıralanan hash tablonun belirtilen anahtar/değer tablosunu içerip içermediğini belirler
|
Sıralanmış hash tablonun anahtar/değer tablosunun belirtilen anahtara sahip olup olmadığını belirler
|
Sıralanmış hash tablonun anahtar/değer tablosunun belirtilen değere sahip olup olmadığını belirler
|
Sıralanmış bir hash tablosunu düzenlemek için kullanılan IComparer<T> arayüzüne bir işaretçi döndürür
|
Tüm anahtar/değer çiftlerini, belirtilen indeksten başlayarak sıralanmış hash tablodan belirtilen dizilere kopyalar
|
Sıralı hash tablodaki tüm öğeleri kaldırır
|
Sıralı hash tablodan anahtar/değer çiftinin ilk varlığını kaldırır
|
Sıralı hash tablodan belirli bir anahtara sahip bir öğeyi alır
|
Sıralı hash tablodan belirli bir anahtara sahip bir anahtar/değer çiftini değiştirir