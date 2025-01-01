CSortedMap<TKey, TValue>

CSortedMap<TKey,TValue>, IMap<TKey,TValue> arayüzünü uygulayan bir jenerik sınıftır.

Tanım

The CSortedMap<TKey,TValue> sınıfı, verileri anahtara göre sıralanmış anahtar/değer çifti olarak depolanan ve anahtar tekliği gereksinimini dikkate alarak dinamik bir hash tablosunun bir uygulamasıdır. Bu sınıf, anahtar/değer çifti aramak ve silmek için anahtara bir değer girmek, diğer bir anahtar/değer çifti aramak ve bunlara erişmek gibi bir hash tablo ile çalışmak için temel yöntemler sağlar.

Deklarasyon

template<typename TKey, typename TValue>

class CSortedMap : public IMap<TKey, TValue>

Başlık

#include <Generic\SortedMap.mqh>

Inheritance Hiyerarşisi ICollection IMap CSortedMap

Sınıf Metodları