DokümantasyonBölümler
MQL5 ReferansıStandart KütüphaneJenerik Data KoleksiyonlarıCSortedMap<TKey, TValue> 

CSortedMap<TKey, TValue>

CSortedMap<TKey,TValue>, IMap<TKey,TValue> arayüzünü uygulayan bir jenerik sınıftır.

Tanım

The CSortedMap<TKey,TValue> sınıfı, verileri anahtara göre sıralanmış anahtar/değer çifti olarak depolanan ve anahtar tekliği gereksinimini dikkate alarak dinamik bir hash tablosunun bir uygulamasıdır. Bu sınıf, anahtar/değer çifti aramak ve silmek için anahtara bir değer girmek, diğer bir anahtar/değer çifti aramak ve bunlara erişmek gibi bir hash tablo ile çalışmak için temel yöntemler sağlar.

Deklarasyon

   template<typename TKey, typename TValue>
   class CSortedMap : public IMap<TKey, TValue>

Başlık

   #include <Generic\SortedMap.mqh>

Inheritance Hiyerarşisi

  ICollection

      IMap

          CSortedMap

Sınıf Metodları

Metot

Tanım

Add

Hash tabloya bir anahtar/değer çifti ekler

Count

Ayrılmış hash tablodaki öğe sayısını döndürür

Contains

Sıralanan hash tablonun belirtilen anahtar/değer tablosunu içerip içermediğini belirler

ContainsKey

Sıralanmış hash tablonun anahtar/değer tablosunun belirtilen anahtara sahip olup olmadığını belirler

ContainsValue

Sıralanmış hash tablonun anahtar/değer tablosunun belirtilen değere sahip olup olmadığını belirler

Comparer

Sıralanmış bir hash tablosunu düzenlemek için kullanılan IComparer<T> arayüzüne bir işaretçi döndürür

CopyTo

Tüm anahtar/değer çiftlerini, belirtilen indeksten başlayarak sıralanmış hash tablodan belirtilen dizilere kopyalar

Clear

Sıralı hash tablodaki tüm öğeleri kaldırır

Remove

Sıralı hash tablodan anahtar/değer çiftinin ilk varlığını kaldırır

TryGetValue

Sıralı hash tablodan belirli bir anahtara sahip bir öğeyi alır

TrySetValue

Sıralı hash tablodan belirli bir anahtara sahip bir anahtar/değer çiftini değiştirir
Add