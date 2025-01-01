DokümantasyonBölümler
CRedBlackTreeNode<T> 

CRedBlackTreeNode<T>

CRedBlackTreeNode<T>, CRedBlackTree<T> sınıfını uygulamada kullanılan yardımcı bir sınıftır.

Tanım

The CRedBlackTreeNode<T> sınıfı, CRedBlackTree<T>'ın bir düğümüdür. Ağaç navigation metodları sınıf içerisinde uygulanmaktadır.

Deklarasyon

   template<typename T>
   class CRedBlackTreeNode

Başlık

   #include <Generic\RedBlackTree.mqh>

Sınıf Metodları

Metot

Tanım

Value

Bir düğüm değerini ayarlar ve döndürür

Parent

Üst düğüme bir işaretçi ayarlar ve döndürür

Left

Sol düğüme bir işaretçi ayarlar ve döndürür

Right

Sağ düğüme bir işaretçi ayarlar ve döndürür

Color

Düğüm rengini ayarlar ve döndürür

IsLeaf

Belitilen düğümün yaprak olup olmadığını belirler

CreateEmptyNode

Üst ve alt öğeler olmadan yeni bir siyah düğüm oluşturur ve ona bir işaretçi döndürür