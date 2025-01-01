MQL5 ReferansıStandart KütüphaneJenerik Data KoleksiyonlarıCRedBlackTreeNode<T>
CRedBlackTreeNode<T>
CRedBlackTreeNode<T>, CRedBlackTree<T> sınıfını uygulamada kullanılan yardımcı bir sınıftır.
Tanım
The CRedBlackTreeNode<T> sınıfı, CRedBlackTree<T>'ın bir düğümüdür. Ağaç navigation metodları sınıf içerisinde uygulanmaktadır.
Deklarasyon
template<typename T>
Başlık
#include <Generic\RedBlackTree.mqh>
Sınıf Metodları
Metot
Tanım
Bir düğüm değerini ayarlar ve döndürür
Üst düğüme bir işaretçi ayarlar ve döndürür
Sol düğüme bir işaretçi ayarlar ve döndürür
Sağ düğüme bir işaretçi ayarlar ve döndürür
Düğüm rengini ayarlar ve döndürür
Belitilen düğümün yaprak olup olmadığını belirler
Üst ve alt öğeler olmadan yeni bir siyah düğüm oluşturur ve ona bir işaretçi döndürür