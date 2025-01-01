DokümantasyonBölümler
Compare

İki değeri karşılaştırır; bunlardan biri "diğerinden büyük, küçük veya eşittir".

İki bool değerini karşılaştırmak için bir versiyon.

int Compare(
   const bool  x,         // ilk değer
   const bool  y          // ikinci değer
   );

İki char değerini karşılaştırmak için bir versiyon.

int Compare(
   const char  x,         // ilk değer
   const char  y          // ikinci değer
   );

İki uchar değerini karşılaştırmak için bir versiyon.

int Compare(
   const uchar  x,        // ilk değer
   const uchar  y         // ikinci değer
   );

İki short değeri karşılaştırmak için bir versiyon.

int Compare(
   const short  x,        // ilk değer
   const short  y         // ikinci değer
   );

İki ushort değeri karşılaştırmak için bir versiyon.

int Compare(
   const ushort  x,       // ilk değer
   const ushort  y        // ikinci değer
   );

İki color değeri karşılaştırmak için bir versiyon.

int Compare(
   const color  x,        // ilk değer
   const color  y         // ikinci değer
   );

İki int değeri karşılaştırmak için bir versiyon.

int Compare(
   const int  x,          // ilk değer
   const int  y           // ikinci değer
   );

İki uint değeri karşılaştırmak için bir versiyon.

int Compare(
   const uint  x,         // ilk değer
   const uint  y          // ikinci değer
   );

İki datetime değeri karşılaştırmak için bir versiyon.

int Compare(
   const datetime  x,     // ilk değer
   const datetime  y      // ikinci değer
   );

İki long değeri karşılaştırmak için bir versiyon.

int Compare(
   const long  x,         // ilk değer
   const long  y          // ikinci değer
   );

İki ulong değeri karşılaştırmak için bir versiyon.

int Compare(
   const ulong  x,        // ilk değer
   const ulong  y         // ikinci değer
   );

İki float değeri karşılaştırmak için bir versiyon.

int Compare(
   const float  x,        // ilk değer
   const float  y         // ikinci değer
   );

İki double değeri karşılaştırmak için bir versiyon.

int Compare(
   const double  x,       // ilk değer
   const double  y        // ikinci değer
   );

İki string değeri karşılaştırmak için bir versiyon.

int Compare(
   const string  x,       // ilk değer
   const string  y        // ikinci değer
   );

Diğer türdeki iki değeri karşılaştırmak için bir versiyon.

template<typename T>
int Compare(
    x,                  // ilk değer
    y                   // ikinci değer
   );

Parametreler

x

[in]  İlk değer

y

[in]  İkinci değer

Dönen Değer

İki karşılaştırılan değerin oranını ifade eden bir sayı döndürür:

  • Eğer sonuç sıfırdan küçükse, x küçüktür y den (x<y)
  • Eğer sonuç sıfıra eşitse, x eşittir y ye (x=y)
  • Eğer sonuç sıfırdan büyükse, x büyüktür y den (x>y)

Not

Eğer T türü, IComparable <T> arabirimini uygulayan bir nesne ise, nesneler Compare yöntemine göre karşılaştırılacaktır. Bütün diğer durumlarda sıfır döndürür.