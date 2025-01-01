- ICollection<T>
- IEqualityComparable<T>
- IComparable<T>
- IComparer<T>
- IEqualityComparer<T>
- IList<T>
- IMap<TKey,TValue>
- ISet<T>
- CDefaultComparer<T>
- CDefaultEqualityComparer<T>
- CRedBlackTreeNode<T>
- CLinkedListNode<T>
- CKeyValuePair<TKey,TValue>
- CArrayList<T>
- CHashMap<TKey,TValue>
- CHashSet<T>
- CLinkedList<T>
- CQueue<T>
- CRedBlackTree<T>
- CSortedMap<TKey, TValue>
- CSortedSet<T>
- CStack<T>
- ArrayBinarySearch<T>
- ArrayIndexOf<T>
- ArrayLastIndexOf<T>
- ArrayReverse<T>
- Compare
- Equals<T>
- GetHashCode
Compare
İki değeri karşılaştırır; bunlardan biri "diğerinden büyük, küçük veya eşittir".
İki bool değerini karşılaştırmak için bir versiyon.
|
int Compare(
İki char değerini karşılaştırmak için bir versiyon.
|
int Compare(
İki uchar değerini karşılaştırmak için bir versiyon.
|
int Compare(
İki short değeri karşılaştırmak için bir versiyon.
|
int Compare(
İki ushort değeri karşılaştırmak için bir versiyon.
|
int Compare(
İki color değeri karşılaştırmak için bir versiyon.
|
int Compare(
İki int değeri karşılaştırmak için bir versiyon.
|
int Compare(
İki uint değeri karşılaştırmak için bir versiyon.
|
int Compare(
İki datetime değeri karşılaştırmak için bir versiyon.
|
int Compare(
İki long değeri karşılaştırmak için bir versiyon.
|
int Compare(
İki ulong değeri karşılaştırmak için bir versiyon.
|
int Compare(
İki float değeri karşılaştırmak için bir versiyon.
|
int Compare(
İki double değeri karşılaştırmak için bir versiyon.
|
int Compare(
İki string değeri karşılaştırmak için bir versiyon.
|
int Compare(
Diğer türdeki iki değeri karşılaştırmak için bir versiyon.
|
template<typename T>
Parametreler
x
[in] İlk değer
y
[in] İkinci değer
Dönen Değer
İki karşılaştırılan değerin oranını ifade eden bir sayı döndürür:
- Eğer sonuç sıfırdan küçükse, x küçüktür y den (x<y)
- Eğer sonuç sıfıra eşitse, x eşittir y ye (x=y)
- Eğer sonuç sıfırdan büyükse, x büyüktür y den (x>y)
Not
Eğer T türü, IComparable <T> arabirimini uygulayan bir nesne ise, nesneler Compare yöntemine göre karşılaştırılacaktır. Bütün diğer durumlarda sıfır döndürür.