İki değeri karşılaştırır; bunlardan biri "diğerinden büyük, küçük veya eşittir".

İki bool değerini karşılaştırmak için bir versiyon.

int Compare(

const bool x,

const bool y

);

İki char değerini karşılaştırmak için bir versiyon.

int Compare(

const char x,

const char y

);

İki uchar değerini karşılaştırmak için bir versiyon.

int Compare(

const uchar x,

const uchar y

);

İki short değeri karşılaştırmak için bir versiyon.

int Compare(

const short x,

const short y

);

İki ushort değeri karşılaştırmak için bir versiyon.

int Compare(

const ushort x,

const ushort y

);

İki color değeri karşılaştırmak için bir versiyon.

int Compare(

const color x,

const color y

);

İki int değeri karşılaştırmak için bir versiyon.

int Compare(

const int x,

const int y

);

İki uint değeri karşılaştırmak için bir versiyon.

int Compare(

const uint x,

const uint y

);

İki datetime değeri karşılaştırmak için bir versiyon.

int Compare(

const datetime x,

const datetime y

);

İki long değeri karşılaştırmak için bir versiyon.

int Compare(

const long x,

const long y

);

İki ulong değeri karşılaştırmak için bir versiyon.

int Compare(

const ulong x,

const ulong y

);

İki float değeri karşılaştırmak için bir versiyon.

int Compare(

const float x,

const float y

);

İki double değeri karşılaştırmak için bir versiyon.

int Compare(

const double x,

const double y

);

İki string değeri karşılaştırmak için bir versiyon.

int Compare(

const string x,

const string y

);

Diğer türdeki iki değeri karşılaştırmak için bir versiyon.

template<typename T>

int Compare(

T x,

T y

);

Parametreler

x

[in] İlk değer

y

[in] İkinci değer

Dönen Değer

İki karşılaştırılan değerin oranını ifade eden bir sayı döndürür:

Eğer sonuç sıfırdan küçükse, x küçüktür y den (x<y)

Eğer sonuç sıfıra eşitse, x eşittir y ye (x=y)

Eğer sonuç sıfırdan büyükse, x büyüktür y den (x>y)

Not

Eğer T türü, IComparable <T> arabirimini uygulayan bir nesne ise, nesneler Compare yöntemine göre karşılaştırılacaktır. Bütün diğer durumlarda sıfır döndürür.