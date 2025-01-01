CQueue<T>
CQueue<T>, ICollection<T> arabirimini uygulayan jenerik bir sınıftır.
Tanım
The CQueue<T> sınıfı, FIFO (ilk giren ilk çıkar) ilkesinde çalışan bir sıraya göre düzenlenmiş T türü datanın bir dinamik koleksiyonudur.
Deklarasyon
|
template<typename T>
Başlık
|
#include <Generic\Queue.mqh>
|
Inheritance Hiyerarşisi
CQueue
Sınıf Metodları
|
Metot
|
Tanım
|
Kuyruğa bir öğe ekler
|
Kuyruğa bir öğe ekler
|
Kuyruktaki öğelerin sayısını döndürür
|
Kuyruğun belirtilen bir öğeye sahip olup olmadığını belirler
|
Bir kuyruğun kapasitesini gerçek öğe sayısına ayarlar ve böylece kullanılmayan belleği boşa çıkarır
|
Belirtilen dizinden başlayarak belirtilen diziye bir kuyruğun tüm öğelerini kopyalar
|
Kuyruktan tüm öğeleri kaldırır
|
Kuyruktan belirli bir öğenin ilk var olduğu durumu kaldırır
|
Başlangıç öğesini döndürür ve onu kuyruktan kaldırır
|
Başlangıç öğesini, onu kuyruktan kaldırmadan döndürür