CQueue<T>

CQueue<T>, ICollection<T> arabirimini uygulayan jenerik bir sınıftır.

Tanım

The CQueue<T> sınıfı, FIFO (ilk giren ilk çıkar) ilkesinde çalışan bir sıraya göre düzenlenmiş T türü datanın bir dinamik koleksiyonudur.

Deklarasyon

   template<typename T>
   class CQueue : public ICollection<T>

Başlık

   #include <Generic\Queue.mqh>

Inheritance Hiyerarşisi

  ICollection

      CQueue

Sınıf Metodları

Metot

Tanım

Add

Kuyruğa bir öğe ekler

Enqueue

Kuyruğa bir öğe ekler

Count

Kuyruktaki öğelerin sayısını döndürür

Contains

Kuyruğun belirtilen bir öğeye sahip olup olmadığını belirler

TrimExcess

Bir kuyruğun kapasitesini gerçek öğe sayısına ayarlar ve böylece kullanılmayan belleği boşa çıkarır

CopyTo

Belirtilen dizinden başlayarak belirtilen diziye bir kuyruğun tüm öğelerini kopyalar

Clear

Kuyruktan tüm öğeleri kaldırır

Remove

Kuyruktan belirli bir öğenin ilk var olduğu durumu kaldırır

Dequeue

Başlangıç öğesini döndürür ve onu kuyruktan kaldırır

Peek

Başlangıç öğesini, onu kuyruktan kaldırmadan döndürür
Add