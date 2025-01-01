IComparer<T>
IComparer <T>, biri diğerinden büyük, küçük veya eşit olan T türü iki nesneyi karşılaştıran genel bir sınıf uygulamak için bir arabirimdir
Tanım
IComparer<T> arabirimi, T nesnesinin bir koleksiyonunun sıralanabildiği temelinde T türündeki iki nesneyi karşılaştırmak için bir yöntem belirler.
Deklarasyon
template<typename T>
Başlık
#include <Generic\Interfaces\IComparer.mqh>
Inheritance Hiyerarşisi
IKarşılaştırıcı
Direct descendants
Sınıf Metodları
Metot
Tanım
T tipi iki değeri karşılaştırır.