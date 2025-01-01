DokümantasyonBölümler
IComparer<T>

IComparer <T>, biri diğerinden büyük, küçük veya eşit olan T türü iki nesneyi karşılaştıran genel bir sınıf uygulamak için bir arabirimdir

Tanım

IComparer<T> arabirimi, T nesnesinin bir koleksiyonunun sıralanabildiği temelinde T türündeki iki nesneyi karşılaştırmak için bir yöntem belirler.

Deklarasyon

   template<typename T>
   interface IComparer

Başlık

   #include <Generic\Interfaces\IComparer.mqh>

Inheritance Hiyerarşisi

  IKarşılaştırıcı

Direct descendants

CDefaultComparer

Sınıf Metodları

Metot

Tanım

Compare

T tipi iki değeri karşılaştırır.