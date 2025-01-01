IMap<TKey, TValue>
IMap<TKey, TValue> anahtar/değer çiftlerinin jenerik koleksiyonlarını uygulamak için bir arabirimdir.
Tanım
The IMap<TKey, TValue> arabirimi verinin anahtar/değer çiftleri olarak depolandığı koleksiyonlarla ile çalışmak için temel metodları tanımlar.
Deklarasyon
template<typename TKey, typename TValue>
Başlık
#include <Generic\Interfaces\IMap.mqh>
Inheritance Hiyerarşisi
IHarita
Direct descendants
Sınıf Metodları
Metot
Tanım
Anahtar/değer çiftini bir koleksiyona ekler
Bir koleksiyonun belirli bir anahtar ile anahtar/değer tablosu içerip içermediğini belirler
Bir koleksiyondan bir anahtar/değer çiftinin ilk varlığını kaldırır
Bir koleksiyondan belirli anahtar ile bir öğeyi alır
Belirli anahtarda bir koleksiyondan anahtar/değer çiftinin değerini değiştirir
Belirtilen indeksten başlayarak, tüm anahtar/değer çiftlerini bir koleksiyondan belirtilen dizilere kopyalar