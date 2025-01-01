DokümantasyonBölümler
IMap<TKey, TValue>

IMap<TKey, TValue> anahtar/değer çiftlerinin jenerik koleksiyonlarını uygulamak için bir arabirimdir.

Tanım

The IMap<TKey, TValue> arabirimi verinin anahtar/değer çiftleri olarak depolandığı koleksiyonlarla ile çalışmak için temel metodları tanımlar.

Deklarasyon

   template<typename TKey, typename TValue>
   interface IMap : public ICollection<TKey>

Başlık

   #include <Generic\Interfaces\IMap.mqh>

Inheritance Hiyerarşisi

  ICollection

      IHarita

Direct descendants

CHashMap, CSortedMap

Sınıf Metodları

Metot

Tanım

Add

Anahtar/değer çiftini bir koleksiyona ekler

Contains

Bir koleksiyonun belirli bir anahtar ile anahtar/değer tablosu içerip içermediğini belirler

Remove

Bir koleksiyondan bir anahtar/değer çiftinin ilk varlığını kaldırır

TryGetValue

Bir koleksiyondan belirli anahtar ile bir öğeyi alır

TrySetValue

Belirli anahtarda bir koleksiyondan anahtar/değer çiftinin değerini değiştirir

CopyTo

Belirtilen indeksten başlayarak, tüm anahtar/değer çiftlerini bir koleksiyondan belirtilen dizilere kopyalar
