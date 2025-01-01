CRedBlackTree<T>

CRedBlackTree<T>, ICollection<T> arabirimini uygulayan jenerik bir sınıftır.

Tanım

The CRedBlackTree<T> sınıfı T türü dataları depolayan bir dinamik red-black tree'nin bir uygulamasıdır. Sınıf, red-black treeler ile çalışmak için eklemek, silmek, maksimum ve minimum değeri aramak ve daha fazlası gibi temel metodları destekler.

Deklarasyon

template<typename T>

class CRedBlackTree : public ICollection<T>

Başlık

#include <Generic\RedBlackTree.mqh>

Inheritance Hiyerarşisi ICollection CRedBlackTree

Sınıf Metodları