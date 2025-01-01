DokümantasyonBölümler
CRedBlackTree<T>, ICollection<T> arabirimini uygulayan jenerik bir sınıftır.

Tanım

The CRedBlackTree<T> sınıfı T türü dataları depolayan bir dinamik red-black tree'nin bir uygulamasıdır. Sınıf, red-black treeler ile çalışmak için eklemek, silmek, maksimum ve minimum değeri aramak ve daha fazlası gibi temel metodları destekler.

Deklarasyon

   template<typename T>
   class CRedBlackTree : public ICollection<T>

Başlık

   #include <Generic\RedBlackTree.mqh>

Inheritance Hiyerarşisi

  ICollection

      CRedBlackTree

Sınıf Metodları

Metot

Tanım

Add

Red–black tree'ye bir öğe ekler

Root

Red–black tree'nin kök dizinine bir işaretçi döndürür

Count

Red–black tree'deki öğelerin sayısını döndürür

Contains

Red–black tree'nin belirtilen bir değerdeki öğeyi içerip içermediğini belirler

Comparer

Red–black tree düzenlemek için kullanılan IComparer<T> arabirimine bir işaretçi döndürür

TryGetMin

Red–black tree'nin minimum öğesini alır

TryGetMax

Red–black tree'nin maksimum öğesini alır

CopyTo

Belirtilen diziden başlayarak red–black tree'nin tüm öğlerini belirtilen diziye kopyalar

Clear

Red–black treeden öğeleri kaldırır

Remove

Red–black treeden belirtilen öğenin varlığını kaldırır

RemoveMin

Bir red–black treedeki minimum değerdeki öğeyi kaldırır

RemoveMax

Bir red–black treedeki maksimum değerdeki öğeyi kaldırır

Find

Bir red–black treedeki belirli bir değerin varlığını arar

FindMax

Bir red–black treedeki maksimum değerli öğeyi arar

FindMin

Bir red–black treedeki minimum değerli öğeyi arar
