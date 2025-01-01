CRedBlackTree<T>
CRedBlackTree<T>, ICollection<T> arabirimini uygulayan jenerik bir sınıftır.
Tanım
The CRedBlackTree<T> sınıfı T türü dataları depolayan bir dinamik red-black tree'nin bir uygulamasıdır. Sınıf, red-black treeler ile çalışmak için eklemek, silmek, maksimum ve minimum değeri aramak ve daha fazlası gibi temel metodları destekler.
Deklarasyon
|
template<typename T>
Başlık
|
#include <Generic\RedBlackTree.mqh>
|
Inheritance Hiyerarşisi
CRedBlackTree
Sınıf Metodları
|
Metot
|
Tanım
|
Red–black tree'ye bir öğe ekler
|
Red–black tree'nin kök dizinine bir işaretçi döndürür
|
Red–black tree'deki öğelerin sayısını döndürür
|
Red–black tree'nin belirtilen bir değerdeki öğeyi içerip içermediğini belirler
|
Red–black tree düzenlemek için kullanılan IComparer<T> arabirimine bir işaretçi döndürür
|
Red–black tree'nin minimum öğesini alır
|
Red–black tree'nin maksimum öğesini alır
|
Belirtilen diziden başlayarak red–black tree'nin tüm öğlerini belirtilen diziye kopyalar
|
Red–black treeden öğeleri kaldırır
|
Red–black treeden belirtilen öğenin varlığını kaldırır
|
Bir red–black treedeki minimum değerdeki öğeyi kaldırır
|
Bir red–black treedeki maksimum değerdeki öğeyi kaldırır
|
Bir red–black treedeki belirli bir değerin varlığını arar
|
Bir red–black treedeki maksimum değerli öğeyi arar
|
Bir red–black treedeki minimum değerli öğeyi arar