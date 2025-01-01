DokümantasyonBölümler
CStack<T>

CStack<T>, ICollection<T> arayüzünü uygulayan jenerik bir sınıftır.

Tanım

CStack <T> sınıfı, LIFO (son giren ilk çıkar) ilkesinde çalışan T türü verinin bir dinamik koleksiyonudur.

Deklarasyon

   template<typename T>
   class CStack : public ICollection<T>

Başlık

   #include <Generic\Stack.mqh>

Inheritance Hiyerarşisi

  ICollection

      CStack

Sınıf Metodları

Metot

Tanım

Add

Bir öğeyi bir yığına ekler

Count

Bir yığındaki öğelerin sayısını döndürür

Contains

Bir yığının belirli bir değerdeki bir öğeyi içerip içermediğini belirler

TrimExcess

Bir yığının kapasitesini öğelerin gerçek sayısına ayarlar

CopyTo

Bir yığının tüm öğelerini, belirtilen indeksten başlayarak belirtilen diziye kopyalar

Clear

Bir yığından tüm öğeleri kaldırır

Remove

Bir yığından belirli öğenin ilk varlığını kaldırır

Push

Bir öğeyi bir yığına ekler

Peek

Baş öğeyi bir yığından çıkarmadan döndürür

Pop

Baş öğeyi döndürür ve onu yığından kaldırır
