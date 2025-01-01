CStack<T>
CStack<T>, ICollection<T> arayüzünü uygulayan jenerik bir sınıftır.
Tanım
CStack <T> sınıfı, LIFO (son giren ilk çıkar) ilkesinde çalışan T türü verinin bir dinamik koleksiyonudur.
Deklarasyon
|
template<typename T>
Başlık
|
#include <Generic\Stack.mqh>
|
Inheritance Hiyerarşisi
CStack
Sınıf Metodları
|
Metot
|
Tanım
|
Bir öğeyi bir yığına ekler
|
Bir yığındaki öğelerin sayısını döndürür
|
Bir yığının belirli bir değerdeki bir öğeyi içerip içermediğini belirler
|
Bir yığının kapasitesini öğelerin gerçek sayısına ayarlar
|
Bir yığının tüm öğelerini, belirtilen indeksten başlayarak belirtilen diziye kopyalar
|
Bir yığından tüm öğeleri kaldırır
|
Bir yığından belirli öğenin ilk varlığını kaldırır
|
Bir öğeyi bir yığına ekler
|
Baş öğeyi bir yığından çıkarmadan döndürür
|
Baş öğeyi döndürür ve onu yığından kaldırır