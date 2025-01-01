DokumentationKategorien
Equals<T> 

Equals

Stellt durch einen Vergleich fest, ob zwei Werte gleich sind.

template<typename T>
bool Equals(
    x,     // erster Wert
    y      // zweiter Wert
   );

Parameter

x

[in]  Erster Wert.

y

[in]  Zweiter Wert.

Rückgabewert

Gibt true zurück, wenn die Objekte gleich sind, andernfalls false.

Hinweis

Wenn der T-Typ ein Objekt ist, das die Schnittstelle IEqualityComparable<T> implementiert, werden die Objekte basierend auf seiner Vergleichsmethode Equals verglichen. In allen anderen Fällen wird der Standardvergleich hinsichtlich der Gleichheit verwendet.