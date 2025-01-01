- ICollection<T>
- IEqualityComparable<T>
- IComparable<T>
- IComparer<T>
- IEqualityComparer<T>
- IList<T>
- IMap<TKey,TValue>
- ISet<T>
- CDefaultComparer<T>
- CDefaultEqualityComparer<T>
- CRedBlackTreeNode<T>
- CLinkedListNode<T>
- CKeyValuePair<TKey,TValue>
- CArrayList<T>
- CHashMap<TKey,TValue>
- CHashSet<T>
- CLinkedList<T>
- CQueue<T>
- CRedBlackTree<T>
- CSortedMap<TKey, TValue>
- CSortedSet<T>
- CStack<T>
- ArrayBinarySearch<T>
- ArrayIndexOf<T>
- ArrayLastIndexOf<T>
- ArrayReverse<T>
- Compare
- Equals<T>
- GetHashCode
Equals
Stellt durch einen Vergleich fest, ob zwei Werte gleich sind.
|
template<typename T>
Parameter
x
[in] Erster Wert.
y
[in] Zweiter Wert.
Rückgabewert
Gibt true zurück, wenn die Objekte gleich sind, andernfalls false.
Hinweis
Wenn der T-Typ ein Objekt ist, das die Schnittstelle IEqualityComparable<T> implementiert, werden die Objekte basierend auf seiner Vergleichsmethode Equals verglichen. In allen anderen Fällen wird der Standardvergleich hinsichtlich der Gleichheit verwendet.