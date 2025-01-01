Equals

Confronta due valori per l'uguaglianza.

template<typename T>

bool Equals(

T x,

T y

);

Parametri

x

[in] Il primo valore

y

[in] Il secondo valore

Valore di ritorno

Restituisce true se gli oggetti sono uguali, altrimenti false.

Note

Se il tipo T è un oggetto che implementa l'interfaccia IEqualityComparable<T>, allora gli oggetti saranno confrontati in base al metodo di confronto Equals. Il confronto standard per uguaglianza viene utilizzato in tutti gli altri casi.