DocumentazioneSezioni
MQL5 RiferimentoLibreria StandardCollezioni Dati GeneraliEquals<T> 

Equals

Confronta due valori per l'uguaglianza.

template<typename T>
bool Equals(
    x,     // il primo valore
    y      // il secondo valore
   );

Parametri

x

[in] Il primo valore

y

[in] Il secondo valore

Valore di ritorno

Restituisce true se gli oggetti sono uguali, altrimenti false.

Note

Se il tipo T è un oggetto che implementa l'interfaccia IEqualityComparable<T>, allora gli oggetti saranno confrontati in base al metodo di confronto Equals. Il confronto standard per uguaglianza viene utilizzato in tutti gli altri casi.