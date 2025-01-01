문서화섹션
Equals

동일성에 대한 두 값을 비교.

template<typename T>
bool Equals(
    x,     // 첫 번째 값
    y      // 두 번째 값
   );

매개변수

x

[in]  첫 번째 값

y

[in]  두 번째 값

값 반환

개체가 같으면 true를, 그렇지 않으면 false를 반환합니다.

참고

T 유형이 IEqualityComparable<T> 인터페이스를 구현하는 개체인 경우, 개체는 Equals 비교 메서드에 기초하여 비교됩니다. 동일성에 대한 표준 비교는 다른 모든 경우에 사용됩니다.