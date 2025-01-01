MQL5 リファレンス標準ライブラリジェネリックデータコレクションEquals<T>
- ICollection<T>
- IEqualityComparable<T>
- IComparable<T>
- IComparer<T>
- IEqualityComparer<T>
- IList<T>
- IMap<TKey,TValue>
- ISet<T>
- CDefaultComparer<T>
- CDefaultEqualityComparer<T>
- CRedBlackTreeNode<T>
- CLinkedListNode<T>
- CKeyValuePair<TKey,TValue>
- CArrayList<T>
- CHashMap<TKey,TValue>
- CHashSet<T>
- CLinkedList<T>
- CQueue<T>
- CRedBlackTree<T>
- CSortedMap<TKey, TValue>
- CSortedSet<T>
- CStack<T>
- ArrayBinarySearch<T>
- ArrayIndexOf<T>
- ArrayLastIndexOf<T>
- ArrayReverse<T>
- Compare
- Equals<T>
- GetHashCode
Equals
동일성에 대한 두 값을 비교.
|
template<typename T>
매개변수
x
[in] 첫 번째 값
y
[in] 두 번째 값
값 반환
개체가 같으면 true를, 그렇지 않으면 false를 반환합니다.
참고
T 유형이 IEqualityComparable<T> 인터페이스를 구현하는 개체인 경우, 개체는 Equals 비교 메서드에 기초하여 비교됩니다. 동일성에 대한 표준 비교는 다른 모든 경우에 사용됩니다.