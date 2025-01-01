文档部分
MQL5参考标准程序库通用数据集Equals<T> 

Equals

比较两个值的相等性。

template<typename T>
bool Equals(
    x,     //第一个值
    y      //第二个值
   );

参数

x

[in]  第一个值

y

[in]  第二个值

返回值

如果对象相等，返回true；否则返回false。

注意

如果T类型是实施IEqualityComparable<T>接口的对象，那么这些对象将根据其平等比较方法进行比较。标准的平等比较用于所有其他情况。