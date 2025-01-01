DocumentationSections
Référence MQL5Bibliothèque StandardCollections de Données GénériquesEquals<T> 

Equals

Compare l'égalité de 2 valeurs.

template<typename T>
bool Equals(
    x,     // la première valeur
    y      // la deuxième valeur
   );

Paramètres

x

[in]  La première valeur

y

[in]  La deuxième valeur

Valeur de Retour

Retourne true si les objets sont égaux, false sinon.

Note

Si le type T est un objet qui implémente l'interface IEqualityComparable<T>, alors les objets seront comparés en utilisant sa méthode de comparaison Equals. La comparaison standard d'égalité est utilisée dans tous les autres cas.