Equals

Compare l'égalité de 2 valeurs.

template<typename T>

bool Equals(

T x,

T y

);

Paramètres

x

[in] La première valeur

y

[in] La deuxième valeur

Valeur de Retour

Retourne true si les objets sont égaux, false sinon.

Note

Si le type T est un objet qui implémente l'interface IEqualityComparable<T>, alors les objets seront comparés en utilisant sa méthode de comparaison Equals. La comparaison standard d'égalité est utilisée dans tous les autres cas.