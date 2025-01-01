- ICollection<T>
- IEqualityComparable<T>
- IComparable<T>
- IComparer<T>
- IEqualityComparer<T>
- IList<T>
- IMap<TKey,TValue>
- ISet<T>
- CDefaultComparer<T>
- CDefaultEqualityComparer<T>
- CRedBlackTreeNode<T>
- CLinkedListNode<T>
- CKeyValuePair<TKey,TValue>
- CArrayList<T>
- CHashMap<TKey,TValue>
- CHashSet<T>
- CLinkedList<T>
- CQueue<T>
- CRedBlackTree<T>
- CSortedMap<TKey, TValue>
- CSortedSet<T>
- CStack<T>
- ArrayBinarySearch<T>
- ArrayIndexOf<T>
- ArrayLastIndexOf<T>
- ArrayReverse<T>
- Compare
- Equals<T>
- GetHashCode
Compare l'égalité de 2 valeurs.
template<typename T>
Paramètres
x
[in] La première valeur
y
[in] La deuxième valeur
Valeur de Retour
Retourne true si les objets sont égaux, false sinon.
Note
Si le type T est un objet qui implémente l'interface IEqualityComparable<T>, alors les objets seront comparés en utilisant sa méthode de comparaison Equals. La comparaison standard d'égalité est utilisée dans tous les autres cas.