Equals<T> 

Equals

Compara se dois valores são iguais.

template<typename T>
bool Equals(
    x,     // primeiro valor
    y      // segundo valor
   );

Parâmetros

x

[in]  Primeiro valor.

y

[in]  Segundo valor.

Valor de retorno

Retorna true, se os objetos são iguais, caso contrário, false.

Observação

Se o tipo T é um objeto que implementa a interface IEqualityComparable<T>, os objetos são comparados com base em seu método de comparação Equals. Em todos os outros casos, é implementada a comparação padrão para a igualdade.