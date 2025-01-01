ДокументацияРазделы
Справочник MQL5Стандартная библиотекаШаблонные коллекции данныхEquals<T> 

Equals

Сравнивает два значения на равенство.

template<typename T>
bool Equals(
    x,     // первое значение
    y      // второе значение
   );

Параметры

x

[in]  Первое значение.

y

[in]  Второе значение.

Возвращаемое значение

Возвращает true, если объекты равны, иначе false.

Примечание

Если тип T — объект, реализующий интерфейс IEqualityComparable<T>, то объекты будут сравниваться на основе его метода сравнения Equals. Во всех остальных случаях применяется стандартное сравнение на равенство.