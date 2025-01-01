MQL5 リファレンス標準ライブラリジェネリックデータコレクションEquals<T>
- ICollection<T>
- IEqualityComparable<T>
- IComparable<T>
- IComparer<T>
- IEqualityComparer<T>
- IList<T>
- IMap<TKey,TValue>
- ISet<T>
- CDefaultComparer<T>
- CDefaultEqualityComparer<T>
- CRedBlackTreeNode<T>
- CLinkedListNode<T>
- CKeyValuePair<TKey,TValue>
- CArrayList<T>
- CHashMap<TKey,TValue>
- CHashSet<T>
- CLinkedList<T>
- CQueue<T>
- CRedBlackTree<T>
- CSortedMap<TKey, TValue>
- CSortedSet<T>
- CStack<T>
- ArrayBinarySearch<T>
- ArrayIndexOf<T>
- ArrayLastIndexOf<T>
- ArrayReverse<T>
- Compare
- GetHashCode
Equals
2つの値が等しいかどうかを比較します。
template<typename T>
パラメータ
x
[in] 1番目の値
y
[in] 2番目の値
戻り値
オブジェクトが等しい場合はtrue、それ以外の場合はfalseを返します。
注意事項
T型がIEqualityComparable<T>インターフェイスを実装するオブジェクトである場合、オブジェクトはそのEqualsメソッドに基づいて比較されます。他のすべての場合には、平等のための標準的な比較が使用されます。