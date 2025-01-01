ドキュメントセクション
MQL5 リファレンス標準ライブラリジェネリックデータコレクションEquals<T> 

Equals

2つの値が等しいかどうかを比較します。

template<typename T>
bool Equals(
  T x,     // 1番目の値
  T y      // 2番目の値
  );

パラメータ

x

[in]  1番目の値

y

[in]  2番目の値

戻り値

オブジェクトが等しい場合はtrue、それ以外の場合はfalseを返します。

注意事項

T型がIEqualityComparable<T>インターフェイスを実装するオブジェクトである場合、オブジェクトはそのEqualsメソッドに基づいて比較されます。他のすべての場合には、平等のための標準的な比較が使用されます。