- ICollection<T>
- IEqualityComparable<T>
- IComparable<T>
- IComparer<T>
- IEqualityComparer<T>
- IList<T>
- IMap<TKey,TValue>
- ISet<T>
- CDefaultComparer<T>
- CDefaultEqualityComparer<T>
- CRedBlackTreeNode<T>
- CLinkedListNode<T>
- CKeyValuePair<TKey,TValue>
- CArrayList<T>
- CHashMap<TKey,TValue>
- CHashSet<T>
- CLinkedList<T>
- CQueue<T>
- CRedBlackTree<T>
- CSortedMap<TKey, TValue>
- CSortedSet<T>
- CStack<T>
- ArrayBinarySearch<T>
- ArrayIndexOf<T>
- ArrayLastIndexOf<T>
- ArrayReverse<T>
- Compare
- Equals<T>
- GetHashCode
Compare
比较两个值的大小，其中一个是否“大于，小于或等于”另一个值。
这个版本比较两个bool 值。
|
int Compare(
这个版本比较两个char值。
|
int Compare(
这个版本比较两个uchar值。
|
int Compare(
这个版本比较两个short值。
|
int Compare(
这个版本比较两个ushort值。
|
int Compare(
这个版本比较两个color 值。
|
int Compare(
这个版本比较两个int 值。
|
int Compare(
这个版本比较两个uint值。
|
int Compare(
这个版本比较两个datetime值。
|
int Compare(
这个版本比较两个long值。
|
int Compare(
这个版本比较两个ulong值。
|
int Compare(
这个版本比较两个float值。
|
int Compare(
这个版本比较两个double值。
|
int Compare(
这个版本比较两个string值。
|
int Compare(
这个版本比较两个其他类型的值。
|
template<typename T>
参数
x
[in] 第一个值
y
[in] 第二个值
返回值
返回表示相比较的两个值比率的数字：
- 如果结果小于0，x则小于y（x<y）
- 如果结果等于0，x则等于y（x=y）
- 如果结果大于0，x则大于y（x>y）
注意
如果T类型是实施 IComparable<T>接口的对象，那么这些对象将根据其比较方法进行比较。在所有其他情况下，都返回0 。