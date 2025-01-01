- ICollection<T>
- IEqualityComparable<T>
- IComparable<T>
- IComparer<T>
- IEqualityComparer<T>
- IList<T>
- IMap<TKey,TValue>
- ISet<T>
- CDefaultComparer<T>
- CDefaultEqualityComparer<T>
- CRedBlackTreeNode<T>
- CLinkedListNode<T>
- CKeyValuePair<TKey,TValue>
- CArrayList<T>
- CHashMap<TKey,TValue>
- CHashSet<T>
- CLinkedList<T>
- CQueue<T>
- CRedBlackTree<T>
- CSortedMap<TKey, TValue>
- CSortedSet<T>
- CStack<T>
- ArrayBinarySearch<T>
- ArrayIndexOf<T>
- ArrayLastIndexOf<T>
- ArrayReverse<T>
- Compare
- Equals<T>
- GetHashCode
Compare
2つの値をそのうち1つがあと1つと比べて「より大きい、より小さい、等しい」かで比較します。
2つのブール値を扱うためのバージョン：
|
int Compare(
2つのchar値を扱うためのバージョン：
|
int Compare(
2つのuchar値を扱うためのバージョン：
|
int Compare(
2つのshort値を扱うためのバージョン：
|
int Compare(
2つのushort値を扱うためのバージョン：
|
int Compare(
2つのcolor値を扱うためのバージョン：
|
int Compare(
2つのint値を扱うためのバージョン：
|
int Compare(
2つのuint値を扱うためのバージョン：
|
int Compare(
2つのdatetime値を扱うためのバージョン：
|
int Compare(
2つのlong値を扱うためのバージョン：
|
int Compare(
2つのulong値を扱うためのバージョン：
|
int Compare(
2つの float値を扱うためのバージョン：
|
int Compare(
2つのdouble値を扱うためのバージョン：
|
int Compare(
2つのstring値を扱うためのバージョン：
|
int Compare(
2つのその他の型の値を扱うためのバージョン：
|
template<typename T>
パラメータ
x
[in] 1番目の値
y
[in] 2番目の値
戻り値
比較された2つの値の比を表す数値を返します。
- 結果が0より小さい場合、xはyより小さい（x <y）です。
- 結果がゼロに等しい場合、xはyに等しい（x = y）です。
- 結果がゼロより大きい場合、xはyより大きい（x> y）です。
注意事項
T型がIComparable<T>インターフェイスを実装するオブジェクトである場合、オブジェクトはそのCompareメソッドに基づいて比較されます。その他のすべての場合には0が返されます。