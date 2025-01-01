- ICollection<T>
- IEqualityComparable<T>
- IComparable<T>
- IComparer<T>
- IEqualityComparer<T>
- IList<T>
- IMap<TKey,TValue>
- ISet<T>
- CDefaultComparer<T>
- CDefaultEqualityComparer<T>
- CRedBlackTreeNode<T>
- CLinkedListNode<T>
- CKeyValuePair<TKey,TValue>
- CArrayList<T>
- CHashMap<TKey,TValue>
- CHashSet<T>
- CLinkedList<T>
- CQueue<T>
- CRedBlackTree<T>
- CSortedMap<TKey, TValue>
- CSortedSet<T>
- CStack<T>
- ArrayBinarySearch<T>
- ArrayIndexOf<T>
- ArrayLastIndexOf<T>
- ArrayReverse<T>
- Compare
- Equals<T>
- GetHashCode
Compare
두 값 중 하나가 다른 값보다 "큰지, 작은지, 같은지" 여부를 비교.
두 bool 값을 비교하기 위한 버전.
|
int Compare(
두 char 값을 비교하는 버전.
|
int Compare(
두 개의 uchar 값을 비교하는 버전.
|
int Compare(
두 개의 short 값을 비교하는 버전.
|
int Compare(
두 가지 ushort 값을 비교하기 위한 위한 버전.
|
int Compare(
두 색상 값을 비교하는 버전.
|
int Compare(
두 int 값을 비교하는 버전.
|
int Compare(
두 uint 값을 비교하는 버전.
|
int Compare(
두 datetime 값을 비교하는 버전.
|
int Compare(
두 개의 long 값을 비교하는 버전.
|
int Compare(
두 ulong 값을 비교하는 버전.
|
int Compare(
두 float 값을 비교하는 버전.
|
int Compare(
두 double 값을 비교하는 버전.
|
int Compare(
두 문자열 값을 비교하는 버전.
|
int Compare(
다른 유형의 두 값을 비교하는 버전.
|
template<typename T>
매개변수
x
[in] 첫 번째 값
y
[in] 두 번째 값
값 반환
비교된 두 값의 비율을 나타내는 숫자를 반환:
- 결과가 0보다 작으면, x가 y보다 작음 (x<y)
- 결과가 0이면, x가 y와 같음 (x=y)
- 결과가 0보다 크면, x가 y보다 큼 (x>y)
참고
만약 T 유형이 IComparable<T> 인터페이스를 구현하는 개체라면, 그 개체들은 Compare 메서드를 기반으로 비교될 것입니다. 다른 모든 경우에 0이 반환됩니다.