Compare

Confronta i due valori, se uno di loro è "maggiore, minore o uguale" ad un altro.

Una versione per confrontare due valori bool.

int Compare(

const bool x,

const bool y

);

Una versione per confrontare due valori char.

int Compare(

const char x,

const char y

);

Una versione per confrontare due valori uchar.

int Compare(

const uchar x,

const uchar y

);

Una versione per confrontare due valori short.

int Compare(

const short x,

const short y

);

Una versione per confrontare due valori di ushort.

int Compare(

const ushort x,

const ushort y

);

Una versione per confrontare due valori color.

int Compare(

const color x,

const color y

);

Una versione per confrontare due valori int.

int Compare(

const int x,

const int y

);

Una versione per confrontare due valori uint.

int Compare(

const uint x,

const uint y

);

Una versione per il confronto di due valori datetime.

int Compare(

const datetime x,

const datetime y

);

Una versione per confrontare due valori long.

int Compare(

const long x,

const long y

);

Una versione per confrontare due valori ulong.

int Compare(

const ulong x,

const ulong y

);

Una versione per confrontare due valori float.

int Compare(

const float x,

const float y

);

Una versione per confrontare due valori double.

int Compare(

const double x,

const double y

);

Una versione per confrontare due valori stringa.

int Compare(

const string x,

const string y

);

Una versione per confrontare due valori di altri tipi.

template<typename T>

int Compare(

T x,

T y

);

Parametri

x

[in] Il primo valore

y

[in] Il secondo valore

Valore di ritorno

Restituisce un numero che esprime il rapporto tra i due valori confrontati:

se il risultato è inferiore a zero, x è inferiore a y (x<y)

se il risultato è uguale a zero, x è uguale a y (x=y)

se il risultato è maggiore di zero, x è maggiore di y (x>y)

Note

Se il tipo T è un oggetto che implementa l'interfaccia IComparable<T>, allora gli oggetti verranno confrontati in base al metodo Compare. In tutti gli altri casi viene restituito 0.