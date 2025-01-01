- ICollection<T>
- IEqualityComparable<T>
- IComparable<T>
- IComparer<T>
- IEqualityComparer<T>
- IList<T>
- IMap<TKey,TValue>
- ISet<T>
- CDefaultComparer<T>
- CDefaultEqualityComparer<T>
- CRedBlackTreeNode<T>
- CLinkedListNode<T>
- CKeyValuePair<TKey,TValue>
- CArrayList<T>
- CHashMap<TKey,TValue>
- CHashSet<T>
- CLinkedList<T>
- CQueue<T>
- CRedBlackTree<T>
- CSortedMap<TKey, TValue>
- CSortedSet<T>
- CStack<T>
- ArrayBinarySearch<T>
- ArrayIndexOf<T>
- ArrayLastIndexOf<T>
- ArrayReverse<T>
- Compare
- Equals<T>
- GetHashCode
Compare
Confronta i due valori, se uno di loro è "maggiore, minore o uguale" ad un altro.
Una versione per confrontare due valori bool.
|
int Compare(
Una versione per confrontare due valori char.
|
int Compare(
Una versione per confrontare due valori uchar.
|
int Compare(
Una versione per confrontare due valori short.
|
int Compare(
Una versione per confrontare due valori di ushort.
|
int Compare(
Una versione per confrontare due valori color.
|
int Compare(
Una versione per confrontare due valori int.
|
int Compare(
Una versione per confrontare due valori uint.
|
int Compare(
Una versione per il confronto di due valori datetime.
|
int Compare(
Una versione per confrontare due valori long.
|
int Compare(
Una versione per confrontare due valori ulong.
|
int Compare(
Una versione per confrontare due valori float.
|
int Compare(
Una versione per confrontare due valori double.
|
int Compare(
Una versione per confrontare due valori stringa.
|
int Compare(
Una versione per confrontare due valori di altri tipi.
|
template<typename T>
Parametri
x
[in] Il primo valore
y
[in] Il secondo valore
Valore di ritorno
Restituisce un numero che esprime il rapporto tra i due valori confrontati:
- se il risultato è inferiore a zero, x è inferiore a y (x<y)
- se il risultato è uguale a zero, x è uguale a y (x=y)
- se il risultato è maggiore di zero, x è maggiore di y (x>y)
Note
Se il tipo T è un oggetto che implementa l'interfaccia IComparable<T>, allora gli oggetti verranno confrontati in base al metodo Compare. In tutti gli altri casi viene restituito 0.