Compare

Confronta i due valori, se uno di loro è "maggiore, minore o uguale" ad un altro.

Una versione per confrontare due valori bool.

int Compare(
   const bool  x,         // il primo valore
   const bool  y          // il secondo valore
   );

Una versione per confrontare due valori char.

int Compare(
   const char  x,         // il primo valore
   const char  y          // il secondo valore
   );

Una versione per confrontare due valori uchar.

int Compare(
   const uchar  x,        // il primo valore
   const uchar  y         // il secondo valore
   );

Una versione per confrontare due valori short.

int Compare(
   const short  x,        // il primo valore
   const short  y         // il secondo valore
   );

Una versione per confrontare due valori di ushort.

int Compare(
   const ushort  x,       // il primo valore
   const ushort  y        // il secondo valore
   );

Una versione per confrontare due valori color.

int Compare(
   const color  x,        // il primo valore
   const color  y         // il secondo valore
   );

Una versione per confrontare due valori int.

int Compare(
   const int  x,          // il primo valore
   const int  y           // il secondo valore
   );

Una versione per confrontare due valori uint.

int Compare(
   const uint  x,         // il primo valore
   const uint  y          // il secondo valore
   );

Una versione per il confronto di due valori datetime.

int Compare(
   const datetime  x,     // il primo valore
   const datetime  y      // il secondo valore
   );

Una versione per confrontare due valori long.

int Compare(
   const long  x,         // il primo valore
   const long  y          // il secondo valore
   );

Una versione per confrontare due valori ulong.

int Compare(
   const ulong  x,        // il primo valore
   const ulong  y         // il secondo valore
   );

Una versione per confrontare due valori float.

int Compare(
   const float  x,        // il primo valore
   const float  y         // il secondo valore
   );

Una versione per confrontare due valori double.

int Compare(
   const double  x,       // il primo valore
   const double  y        // il secondo valore
   );

Una versione per confrontare due valori stringa.

int Compare(
   const string  x,       // il primo valore
   const string  y        // il secondo valore
   );

Una versione per confrontare due valori di altri tipi.

template<typename T>
int Compare(
    x,                  // il primo valore
    y                   // il secondo valore
   );

Parametri

x

[in] Il primo valore

y

[in] Il secondo valore

Valore di ritorno

Restituisce un numero che esprime il rapporto tra i due valori confrontati:

  • se il risultato è inferiore a zero, x è inferiore a y (x<y)
  • se il risultato è uguale a zero, x è uguale a y (x=y)
  • se il risultato è maggiore di zero, x è maggiore di y (x>y)

Note

Se il tipo T è un oggetto che implementa l'interfaccia IComparable<T>, allora gli oggetti verranno confrontati in base al metodo Compare. In tutti gli altri casi viene restituito 0.