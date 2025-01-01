DocumentaçãoSeções
Referência MQL5 - Biblioteca Padrão - Coleções de dados genéricas - Compare 

Compara dois valores no que diz respeito à relação "maior, menor ou igual".

Versão para comparar dois valores de tipo bool.

int Compare(
   const bool  x,         // primeiro valor
   const bool  y          // segundo valor
   );

Versão para comparar dois valores de tipo char.

int Compare(
   const char  x,         // primeiro valor
   const char  y          // segundo valor
   );

Versão para comparar dois valores de tipo uchar.

int Compare(
   const uchar  x,        // primeiro valor
   const uchar  y         // segundo valor
   );

Versão para comparar dois valores de tipo short.

int Compare(
   const short  x,        // primeiro valor
   const short  y         // segundo valor
   );

Versão para comparar dois valores de tipo ushort.

int Compare(
   const ushort  x,       // primeiro valor
   const ushort  y        // segundo valor
   );

Versão para comparar dois valores de tipo color.

int Compare(
   const color  x,        // primeiro valor
   const color  y         // segundo valor
   );

Versão para comparar dois valores de tipo int.

int Compare(
   const int  x,          // primeiro valor
   const int  y           // segundo valor
   );

Versão para comparar dois valores de tipo uint.

int Compare(
   const uint  x,         // primeiro valor
   const uint  y          // segundo valor
   );

Versão para comparar dois valores de tipo datetime.

int Compare(
   const datetime  x,     // primeiro valor
   const datetime  y      // segundo valor
   );

Versão para comparar dois valores de tipo long.

int Compare(
   const long  x,         // primeiro valor
   const long  y          // segundo valor
   );

Versão para comparar dois valores de tipo ulong.

int Compare(
   const ulong  x,        // primeiro valor
   const ulong  y         // segundo valor
   );

Versão para comparar dois valores de tipo float.

int Compare(
   const float  x,        // primeiro valor
   const float  y         // segundo valor
   );

Versão para comparar dois valores de tipo double.

int Compare(
   const double  x,       // primeiro valor
   const double  y        // segundo valor
   );

Versão para comparar dois valores de tipo string.

int Compare(
   const string  x,       // primeiro valor
   const string  y        // segundo valor
   );

Versão para comparar dois valores de outros tipos.

template<typename T>
int Compare(
    x,                  // primeiro valor
    y                   // segundo valor
   );

Parâmetros

x

[in]  Primeiro valor.

y

[in]  Segundo valor

Valor de retorno

Retorna o número que expressa a razão entre os dois valores comparados:

  • resultado inferior a zero – x é menor que y (x<y)
  • resultado igual a zero – x igual a y (x=y)
  • resultado superior a zero – x maior que y (x>y)

Observação

Se o tipo T é um objeto que implementa a interface IComparable<T>, os objetos são comparados com base em seu método de comparação Compare. Em todos os outros casos, retorna-se 0.