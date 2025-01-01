Compare

Compara dois valores no que diz respeito à relação "maior, menor ou igual".

Versão para comparar dois valores de tipo bool.

int Compare(

const bool x,

const bool y

);

Versão para comparar dois valores de tipo char.

int Compare(

const char x,

const char y

);

Versão para comparar dois valores de tipo uchar.

int Compare(

const uchar x,

const uchar y

);

Versão para comparar dois valores de tipo short.

int Compare(

const short x,

const short y

);

Versão para comparar dois valores de tipo ushort.

int Compare(

const ushort x,

const ushort y

);

Versão para comparar dois valores de tipo color.

int Compare(

const color x,

const color y

);

Versão para comparar dois valores de tipo int.

int Compare(

const int x,

const int y

);

Versão para comparar dois valores de tipo uint.

int Compare(

const uint x,

const uint y

);

Versão para comparar dois valores de tipo datetime.

int Compare(

const datetime x,

const datetime y

);

Versão para comparar dois valores de tipo long.

int Compare(

const long x,

const long y

);

Versão para comparar dois valores de tipo ulong.

int Compare(

const ulong x,

const ulong y

);

Versão para comparar dois valores de tipo float.

int Compare(

const float x,

const float y

);

Versão para comparar dois valores de tipo double.

int Compare(

const double x,

const double y

);

Versão para comparar dois valores de tipo string.

int Compare(

const string x,

const string y

);

Versão para comparar dois valores de outros tipos.

template<typename T>

int Compare(

T x,

T y

);

Parâmetros

x

[in] Primeiro valor.

y

[in] Segundo valor

Valor de retorno

Retorna o número que expressa a razão entre os dois valores comparados:

resultado inferior a zero – x é menor que y (x<y)

resultado igual a zero – x igual a y (x=y)

resultado superior a zero – x maior que y (x>y)

Observação

Se o tipo T é um objeto que implementa a interface IComparable<T>, os objetos são comparados com base em seu método de comparação Compare. Em todos os outros casos, retorna-se 0.