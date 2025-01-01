- ICollection<T>
- IEqualityComparable<T>
- IComparable<T>
- IComparer<T>
- IEqualityComparer<T>
- IList<T>
- IMap<TKey,TValue>
- ISet<T>
- CDefaultComparer<T>
- CDefaultEqualityComparer<T>
- CRedBlackTreeNode<T>
- CLinkedListNode<T>
- CKeyValuePair<TKey,TValue>
- CArrayList<T>
- CHashMap<TKey,TValue>
- CHashSet<T>
- CLinkedList<T>
- CQueue<T>
- CRedBlackTree<T>
- CSortedMap<TKey, TValue>
- CSortedSet<T>
- CStack<T>
- ArrayBinarySearch<T>
- ArrayIndexOf<T>
- ArrayLastIndexOf<T>
- ArrayReverse<T>
- Compare
- Equals<T>
- GetHashCode
Compare
Compara dois valores no que diz respeito à relação "maior, menor ou igual".
Versão para comparar dois valores de tipo bool.
|
int Compare(
Versão para comparar dois valores de tipo char.
|
int Compare(
Versão para comparar dois valores de tipo uchar.
|
int Compare(
Versão para comparar dois valores de tipo short.
|
int Compare(
Versão para comparar dois valores de tipo ushort.
|
int Compare(
Versão para comparar dois valores de tipo color.
|
int Compare(
Versão para comparar dois valores de tipo int.
|
int Compare(
Versão para comparar dois valores de tipo uint.
|
int Compare(
Versão para comparar dois valores de tipo datetime.
|
int Compare(
Versão para comparar dois valores de tipo long.
|
int Compare(
Versão para comparar dois valores de tipo ulong.
|
int Compare(
Versão para comparar dois valores de tipo float.
|
int Compare(
Versão para comparar dois valores de tipo double.
|
int Compare(
Versão para comparar dois valores de tipo string.
|
int Compare(
Versão para comparar dois valores de outros tipos.
|
template<typename T>
Parâmetros
x
[in] Primeiro valor.
y
[in] Segundo valor
Valor de retorno
Retorna o número que expressa a razão entre os dois valores comparados:
- resultado inferior a zero – x é menor que y (x<y)
- resultado igual a zero – x igual a y (x=y)
- resultado superior a zero – x maior que y (x>y)
Observação
Se o tipo T é um objeto que implementa a interface IComparable<T>, os objetos são comparados com base em seu método de comparação Compare. Em todos os outros casos, retorna-se 0.