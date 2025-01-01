ДокументацияРазделы
Сравнивает два значения на отношение "Больше, меньше или равно".

Версия для сравнения двух значений типа bool.

int Compare(
   const bool  x,         // первое значение
   const bool  y          // второе значение
   );

Версия для сравнения двух значений типа char.

int Compare(
   const char  x,         // первое значение
   const char  y          // второе значение
   );

Версия для сравнения двух значений типа uchar.

int Compare(
   const uchar  x,        // первое значение
   const uchar  y         // второе значение
   );

Версия для сравнения двух значений типа short.

int Compare(
   const short  x,        // первое значение
   const short  y         // второе значение
   );

Версия для сравнения двух значений типа ushort.

int Compare(
   const ushort  x,       // первое значение
   const ushort  y        // второе значение
   );

Версия для сравнения двух значений типа color.

int Compare(
   const color  x,        // первое значение
   const color  y         // второе значение
   );

Версия для сравнения двух значений типа int.

int Compare(
   const int  x,          // первое значение
   const int  y           // второе значение
   );

Версия для сравнения двух значений типа uint.

int Compare(
   const uint  x,         // первое значение
   const uint  y          // второе значение
   );

Версия для сравнения двух значений типа datetime.

int Compare(
   const datetime  x,     // первое значение
   const datetime  y      // второе значение
   );

Версия для сравнения двух значений типа long.

int Compare(
   const long  x,         // первое значение
   const long  y          // второе значение
   );

Версия для сравнения двух значений типа ulong.

int Compare(
   const ulong  x,        // первое значение
   const ulong  y         // второе значение
   );

Версия для сравнения двух значений типа float.

int Compare(
   const float  x,        // первое значение
   const float  y         // второе значение
   );

Версия для сравнения двух значений типа double.

int Compare(
   const double  x,       // первое значение
   const double  y        // второе значение
   );

Версия для сравнения двух значений типа string.

int Compare(
   const string  x,       // первое значение
   const string  y        // второе значение
   );

Версия для сравнения двух значений остальных типов.

template<typename T>
int Compare(
    x,                  // первое значение
    y                   // второе значение
   );

Параметры

x

[in]  Первое значение.

y

[in]  Второе значение

Возвращаемое значение

Возвращает число, выражающее отношение двух сравниваемых значений:

  • результат меньше нуля — x меньше y (x<y)
  • результат равен нулю — x равен y (x=y)
  • результат больше нуля — x больше y (x>y)

Примечание

Если тип T — объект, реализующий интерфейс IComparable<T>, то объекты будут сравниваться на основе его метода сравнения Compare. Во всех остальных случаях возвращается 0.