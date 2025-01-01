- ICollection<T>
- IEqualityComparable<T>
- IComparable<T>
- IComparer<T>
- IEqualityComparer<T>
- IList<T>
- IMap<TKey,TValue>
- ISet<T>
- CDefaultComparer<T>
- CDefaultEqualityComparer<T>
- CRedBlackTreeNode<T>
- CLinkedListNode<T>
- CKeyValuePair<TKey,TValue>
- CArrayList<T>
- CHashMap<TKey,TValue>
- CHashSet<T>
- CLinkedList<T>
- CQueue<T>
- CRedBlackTree<T>
- CSortedMap<TKey,TValue>
- CSortedSet<T>
- CStack<T>
- ArrayBinarySearch<T>
- ArrayIndexOf<T>
- ArrayLastIndexOf<T>
- ArrayReverse<T>
- Compare
- Equals<T>
- GetHashCode
Compare
Сравнивает два значения на отношение "Больше, меньше или равно".
Версия для сравнения двух значений типа bool.
|
int Compare(
Версия для сравнения двух значений типа char.
|
int Compare(
Версия для сравнения двух значений типа uchar.
|
int Compare(
Версия для сравнения двух значений типа short.
|
int Compare(
Версия для сравнения двух значений типа ushort.
|
int Compare(
Версия для сравнения двух значений типа color.
|
int Compare(
Версия для сравнения двух значений типа int.
|
int Compare(
Версия для сравнения двух значений типа uint.
|
int Compare(
Версия для сравнения двух значений типа datetime.
|
int Compare(
Версия для сравнения двух значений типа long.
|
int Compare(
Версия для сравнения двух значений типа ulong.
|
int Compare(
Версия для сравнения двух значений типа float.
|
int Compare(
Версия для сравнения двух значений типа double.
|
int Compare(
Версия для сравнения двух значений типа string.
|
int Compare(
Версия для сравнения двух значений остальных типов.
|
template<typename T>
Параметры
x
[in] Первое значение.
y
[in] Второе значение
Возвращаемое значение
Возвращает число, выражающее отношение двух сравниваемых значений:
- результат меньше нуля — x меньше y (x<y)
- результат равен нулю — x равен y (x=y)
- результат больше нуля — x больше y (x>y)
Примечание
Если тип T — объект, реализующий интерфейс IComparable<T>, то объекты будут сравниваться на основе его метода сравнения Compare. Во всех остальных случаях возвращается 0.