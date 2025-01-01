DocumentationSections
Référence MQL5Bibliothèque StandardCollections de Données GénériquesCompare 

Compare les 2 valeurs, que l'une soit "supérieure, inférieure ou égale" à l'autre.

Version comparant deux valeurs de type bool.

int Compare(
   const bool  x,         // la première valeur
   const bool  y          // la deuxième valeur
   );

Version comparant deux valeurs de type char.

int Compare(
   const char  x,         // la première valeur
   const char  y          // la deuxième valeur
   );

Version comparant deux valeurs de type uchar.

int Compare(
   const uchar  x,        // la première valeur
   const uchar  y         // la deuxième valeur
   );

Version comparant deux valeurs de type short.

int Compare(
   const short  x,        // la première valeur
   const short  y         // la deuxième valeur
   );

Version comparant deux valeurs de type ushort.

int Compare(
   const ushort  x,       // la première valeur
   const ushort  y        // la deuxième valeur
   );

Version comparant deux valeurs de type color.

int Compare(
   const color  x,        // la première valeur
   const color  y         // la deuxième valeur
   );

Version comparant deux valeurs de type int.

int Compare(
   const int  x,          // la première valeur
   const int  y           // la deuxième valeur
   );

Version comparant deux valeurs de type uint.

int Compare(
   const uint  x,         // la première valeur
   const uint  y          // la deuxième valeur
   );

Version comparant deux valeurs de type datetime.

int Compare(
   const datetime  x,     // la première valeur
   const datetime  y      // la deuxième valeur
   );

Version comparant deux valeurs de type long.

int Compare(
   const long  x,         // la première valeur
   const long  y          // la deuxième valeur
   );

Version comparant deux valeurs de type ulong.

int Compare(
   const ulong  x,        // la première valeur
   const ulong  y         // la deuxième valeur
   );

Version comparant deux valeurs de type float.

int Compare(
   const float  x,        // la première valeur
   const float  y         // la deuxième valeur
   );

Version comparant deux valeurs de type double.

int Compare(
   const double  x,       // la première valeur
   const double  y        // la deuxième valeur
   );

Version comparant deux valeurs de type string.

int Compare(
   const string  x,       // la première valeur
   const string  y        // la deuxième valeur
   );

Version comparant deux valeurs d'autres types.

template<typename T>
int Compare(
    x,                  // la première valeur
    y                   // la deuxième valeur
   );

Paramètres

x

[in]  La première valeur

y

[in]  La deuxième valeur

Valeur de Retour

Retourne un nombre qui exprime le ratio de 2 valeurs comparées :

  • si le résultat est inférieur à 0, x est inférieur à y (x<y)
  • si le résultat est égal à 0, x est égal à y (x=y)
  • si le résultat est supérieur à 0, x est plus grand que y (x>y)

Note

Si le type T est un objet qui implémente l'interface IComparable<T>, alors les objets seront comparés en utilisant la méthode Compare. Dans tous les autres cas, 0 est retourné.