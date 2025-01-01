- ICollection<T>
- IEqualityComparable<T>
- IComparable<T>
- IComparer<T>
- IEqualityComparer<T>
- IList<T>
- IMap<TKey,TValue>
- ISet<T>
- CDefaultComparer<T>
- CDefaultEqualityComparer<T>
- CRedBlackTreeNode<T>
- CLinkedListNode<T>
- CKeyValuePair<TKey,TValue>
- CArrayList<T>
- CHashMap<TKey,TValue>
- CHashSet<T>
- CLinkedList<T>
- CQueue<T>
- CRedBlackTree<T>
- CSortedMap<TKey, TValue>
- CSortedSet<T>
- CStack<T>
- ArrayBinarySearch<T>
- ArrayIndexOf<T>
- ArrayLastIndexOf<T>
- ArrayReverse<T>
- Compare
- Equals<T>
- GetHashCode
Compare
Compare les 2 valeurs, que l'une soit "supérieure, inférieure ou égale" à l'autre.
Version comparant deux valeurs de type bool.
|
int Compare(
Version comparant deux valeurs de type char.
|
int Compare(
Version comparant deux valeurs de type uchar.
|
int Compare(
Version comparant deux valeurs de type short.
|
int Compare(
Version comparant deux valeurs de type ushort.
|
int Compare(
Version comparant deux valeurs de type color.
|
int Compare(
Version comparant deux valeurs de type int.
|
int Compare(
Version comparant deux valeurs de type uint.
|
int Compare(
Version comparant deux valeurs de type datetime.
|
int Compare(
Version comparant deux valeurs de type long.
|
int Compare(
Version comparant deux valeurs de type ulong.
|
int Compare(
Version comparant deux valeurs de type float.
|
int Compare(
Version comparant deux valeurs de type double.
|
int Compare(
Version comparant deux valeurs de type string.
|
int Compare(
Version comparant deux valeurs d'autres types.
|
template<typename T>
Paramètres
x
[in] La première valeur
y
[in] La deuxième valeur
Valeur de Retour
Retourne un nombre qui exprime le ratio de 2 valeurs comparées :
- si le résultat est inférieur à 0, x est inférieur à y (x<y)
- si le résultat est égal à 0, x est égal à y (x=y)
- si le résultat est supérieur à 0, x est plus grand que y (x>y)
Note
Si le type T est un objet qui implémente l'interface IComparable<T>, alors les objets seront comparés en utilisant la méthode Compare. Dans tous les autres cas, 0 est retourné.