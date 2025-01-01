Compare

Compare les 2 valeurs, que l'une soit "supérieure, inférieure ou égale" à l'autre.

Version comparant deux valeurs de type bool.

int Compare(

const bool x,

const bool y

);

Version comparant deux valeurs de type char.

int Compare(

const char x,

const char y

);

Version comparant deux valeurs de type uchar.

int Compare(

const uchar x,

const uchar y

);

Version comparant deux valeurs de type short.

int Compare(

const short x,

const short y

);

Version comparant deux valeurs de type ushort.

int Compare(

const ushort x,

const ushort y

);

Version comparant deux valeurs de type color.

int Compare(

const color x,

const color y

);

Version comparant deux valeurs de type int.

int Compare(

const int x,

const int y

);

Version comparant deux valeurs de type uint.

int Compare(

const uint x,

const uint y

);

Version comparant deux valeurs de type datetime.

int Compare(

const datetime x,

const datetime y

);

Version comparant deux valeurs de type long.

int Compare(

const long x,

const long y

);

Version comparant deux valeurs de type ulong.

int Compare(

const ulong x,

const ulong y

);

Version comparant deux valeurs de type float.

int Compare(

const float x,

const float y

);

Version comparant deux valeurs de type double.

int Compare(

const double x,

const double y

);

Version comparant deux valeurs de type string.

int Compare(

const string x,

const string y

);

Version comparant deux valeurs d'autres types.

template<typename T>

int Compare(

T x,

T y

);

Paramètres

x

[in] La première valeur

y

[in] La deuxième valeur

Valeur de Retour

Retourne un nombre qui exprime le ratio de 2 valeurs comparées :

si le résultat est inférieur à 0, x est inférieur à y (x<y)

si le résultat est égal à 0, x est égal à y (x=y)

si le résultat est supérieur à 0, x est plus grand que y (x>y)

Note

Si le type T est un objet qui implémente l'interface IComparable<T>, alors les objets seront comparés en utilisant la méthode Compare. Dans tous les autres cas, 0 est retourné.