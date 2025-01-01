- ICollection<T>
- IEqualityComparable<T>
- IComparable<T>
- IComparer<T>
- IEqualityComparer<T>
- IList<T>
- IMap<TKey,TValue>
- ISet<T>
- CDefaultComparer<T>
- CDefaultEqualityComparer<T>
- CRedBlackTreeNode<T>
- CLinkedListNode<T>
- CKeyValuePair<TKey,TValue>
- CArrayList<T>
- CHashMap<TKey,TValue>
- CHashSet<T>
- CLinkedList<T>
- CQueue<T>
- CRedBlackTree<T>
- CSortedMap<TKey, TValue>
- CSortedSet<T>
- CStack<T>
- ArrayBinarySearch<T>
- ArrayIndexOf<T>
- ArrayLastIndexOf<T>
- ArrayReverse<T>
- Compare
- Equals<T>
- GetHashCode
Compare
Vergleicht zwei Werte und stellt fest, ob einer "größer als, kleiner als oder gleich" dem anderen ist.
Eine Version für den Vergleich von zwei Werten vom Typ bool.
|
int Compare(
Eine Version für den Vergleich von zwei Werten vom Typ char.
|
int Compare(
Eine Version für den Vergleich von zwei Werten vom Typ uchar.
|
int Compare(
Eine Version für den Vergleich von zwei Werten vom Typ short.
|
int Compare(
Eine Version für den Vergleich von zwei Werten vom Typ ushort.
|
int Compare(
Eine Version für den Vergleich von zwei Werten vom Typ color.
|
int Compare(
Eine Version für den Vergleich von zwei Werten vom Typ int.
|
int Compare(
Eine Version für den Vergleich von zwei Werten vom Typ uint.
|
int Compare(
Eine Version für den Vergleich von zwei Werten vom Typ datetime.
|
int Compare(
Eine Version für den Vergleich von zwei Werten vom Typ long.
|
int Compare(
Eine Version für den Vergleich von zwei Werten vom Typ ulong.
|
int Compare(
Eine Version für den Vergleich von zwei Werten vom Typ float.
|
int Compare(
Eine Version für den Vergleich von zwei Werten vom Typ double.
|
int Compare(
Eine Version für den Vergleich von zwei Werten vom Typ string.
|
int Compare(
Eine Version für den Vergleich von zwei Werten vom Typ.
|
template<typename T>
Parameter
x
[in] Erster Wert.
y
[in] Zweiter Wert
Rückgabewert
Gibt das Verhältnis zwischen den zwei zu vergleichenden Werten zurück:
- wenn das Ergebnis kleiner als Null ist, ist x kleiner als y (x<y)
- wenn das Ergebnis gleich Nul, ist x gleich y (x=y)
- wenn das Ergebnis größer als Null ist, ist x größer als y (x>y)
Hinweis
Wenn der T-Typ ein Objekt ist, das die Schnittstelle IComparable<T> implementiert, werden die Objekte basierend auf seiner Vergleichsmethode Compare miteinander verglichen. In allen anderen Fällen wird 0 zurückgegeben.