Compare

Vergleicht zwei Werte und stellt fest, ob einer "größer als, kleiner als oder gleich" dem anderen ist.

Eine Version für den Vergleich von zwei Werten vom Typ bool.

int Compare(
   const bool  x,         // erster Wert
   const bool  y          // zweiter Wert
   );

Eine Version für den Vergleich von zwei Werten vom Typ char.

int Compare(
   const char  x,         // erster Wert
   const char  y          // zweiter Wert
   );

Eine Version für den Vergleich von zwei Werten vom Typ uchar.

int Compare(
   const uchar  x,        // erster Wert
   const uchar  y         // zweiter Wert
   );

Eine Version für den Vergleich von zwei Werten vom Typ short.

int Compare(
   const short  x,        // erster Wert
   const short  y         // zweiter Wert
   );

Eine Version für den Vergleich von zwei Werten vom Typ ushort.

int Compare(
   const ushort  x,       // erster Wert
   const ushort  y        // zweiter Wert
   );

Eine Version für den Vergleich von zwei Werten vom Typ color.

int Compare(
   const color  x,        // erster Wert
   const color  y         // zweiter Wert
   );

Eine Version für den Vergleich von zwei Werten vom Typ int.

int Compare(
   const int  x,          // erster Wert
   const int  y           // zweiter Wert
   );

Eine Version für den Vergleich von zwei Werten vom Typ uint.

int Compare(
   const uint  x,         // erster Wert
   const uint  y          // zweiter Wert
   );

Eine Version für den Vergleich von zwei Werten vom Typ datetime.

int Compare(
   const datetime  x,     // erster Wert
   const datetime  y      // zweiter Wert
   );

Eine Version für den Vergleich von zwei Werten vom Typ long.

int Compare(
   const long  x,         // erster Wert
   const long  y          // zweiter Wert
   );

Eine Version für den Vergleich von zwei Werten vom Typ ulong.

int Compare(
   const ulong  x,        // erster Wert
   const ulong  y         // zweiter Wert
   );

Eine Version für den Vergleich von zwei Werten vom Typ float.

int Compare(
   const float  x,        // erster Wert
   const float  y         // zweiter Wert
   );

Eine Version für den Vergleich von zwei Werten vom Typ double.

int Compare(
   const double  x,       // erster Wert
   const double  y        // zweiter Wert
   );

Eine Version für den Vergleich von zwei Werten vom Typ string.

int Compare(
   const string  x,       // erster Wert
   const string  y        // zweiter Wert
   );

Eine Version für den Vergleich von zwei Werten vom Typ.

template<typename T>
int Compare(
    x,                  // erster Wert
    y                   // zweiter Wert
   );

Parameter

x

[in]  Erster Wert.

y

[in]  Zweiter Wert

Rückgabewert

Gibt das Verhältnis zwischen den zwei zu vergleichenden Werten zurück:

  • wenn das Ergebnis kleiner als Null ist, ist x kleiner als y (x<y)
  • wenn das Ergebnis gleich Nul, ist x gleich y (x=y)
  • wenn das Ergebnis größer als Null ist, ist x größer als y (x>y)

Hinweis

Wenn der T-Typ ein Objekt ist, das die Schnittstelle IComparable<T> implementiert, werden die Objekte basierend auf seiner Vergleichsmethode Compare miteinander verglichen. In allen anderen Fällen wird 0 zurückgegeben.